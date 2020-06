En EU ya preparan denuncias contra México cuando inicie T-MEC: Concamin

Escuchar Nota

“Hay proyectos de ley para el sector del agua; hay proyectos nuevos en la ley de propiedad intelectual. Que no contravengan al tratado, hay que tener un poco de cuidados, si esas leyes o propuestas de modificación que se han hecho al Congreso, en aras de pensar que tenemos que hacerlas para cumplir con el tratado”, comentó.

En videoconferencia el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de Concamin, Eugenio Salinas, dijo que aún hay oportunidad de que el gobierno de México y sector privado se prepare para enfrentar esos posibles casos, ya que aseguró, no son reales y por lo tanto ya trabajan en demostrarlo.“Algo de inteligencia que se tiene en Washington por parte de nuestro despacho, es que se están enfilando algunas denuncias por allá, y potenciales casos que se inician una vez entrando en vigor.Señaló que también se deben alistar en las auditorías que se hacen de comercio exterior, “cuando uno debe tener los documentos que amparan cada máquina, una exportación, importación que se da a la autoridad; ahora tenemos que tener una serie de cuestiones de ver cómo son nuestras relaciones con los sindicatos y trabajadores en general”.Salinas comentó que contar con esas herramientas administrativas protegerá a México si llega a haber alguna denuncia, “porque aquí no sería contra una empresa, sino va contra una planta productiva de una empresa. Ahí el riesgo es que si no hay una respuesta correcta o hay una reincidencia podemos llegar al extremo de que se detengan las exportaciones”.El representante de Concamin advirtió que se debe cuidar en México algunas leyes o proyectos de ley que se están planteando, ya que esto, puede generar más denuncias por parte de Estados Unidos a México y afectar seriamente las exportaciones.En ese sentido agregó qu, “nunca la habíamos tenido, las normas son para cuestiones de seguridad, eso es muy riesgoso; hay una ley de propiedad intelectual que hay que estar pendiente y tres iniciativas en la ley de aguas que si cambian las condiciones para la inversión vamos a tener problemas”.