En femenino: el fútbol y el futsal desde el prisma de cinco mujeres

España.- ¿Cómo se vive el fútbol y el fútbol sala desde el prisma de cinco mujeres? La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ofrece la visión en femenino de cinco perfiles diferentes.



Dos entrenadoras, una fisioterapeuta, una psicóloga y una jefa de prensa nos cuentan su experiencia en el fútbol y el futsal, todas ellas rodeadas de hombres.



Líber Casado es la entrenadora del CFS Futsal Ibi, equipo masculino que milita en la Segunda División B del fútbol sala nacional: «Me gustaría llegar a Primera División», confiesa.



María Figueroa es la fisioterapeuta del CD Serranos: «En el vestuario me tratan como a uno más. Mi sueño es tener mi propia clínica», señala.



El Paiporta CF dispone de una psicóloga deportiva, Silvia de Uña: «Cuando un futbolista acude a mi no necesariamente tiene un problema. Simplemente quiere mejorar su rendimiento», explica.



El mismo club cuenta con otra mujer para encargarse del gabinete de comunicación. Mª Carmen Sanchis es la jefa de prensa del Paiporta CF: «Me gusta que todos los jugadores del club sean protagonistas», desvela.



Y la quinta protagonista es Mireia Clemente, entrenadora del CDF Canet: «El fútbol es como una droga y me gustaría vivir de él», apunta.



Líber, María, Silvia, Mª Carmen y Mireia son el mejor ejemplo del cada vez más creciente protagonismo de la mujer en el mundo del fútbol y el futsal.