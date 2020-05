En filtros sanitarios deben contar con personal de salud

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque los filtros sanitarios deben contar con personal de salud, conforme al Decreto emitido por el Gobierno del Estado, para medir la temperatura de los conductores y acompañantes, esto no se cumple a cabalidad, informó el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez.



“Hemos podido verificar, de manera personal y directa, que en la mayoría de estos filtros sanitarios, justamente lo que no hay, es personal médico, ni personas debidamente capacitadas para llevar a cabo las tareas que establece la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y el Decreto del gobernador”.



“Solo policías y en algunos casos, personal de Protección Civil, que actúan a como Dios les da a entender, con total discrecionalidad, y muchas veces rebasados por el agotamiento y el hastío”.



Esto conlleva a un ineficaz funcionamiento de los filtros sanitarios instalados en avenidas y bulevares, y al atropello a los derechos humanos de los automovilistas, aseguró.



Los conductores, explicó, piden que personal sanitario participe en los puntos de revisión, que se cuente con un protocolo de actuación y no se permita la discrecionalidad y la ocurrencia.



Aguado Gómez propone reformas a la Ley Estatal de Salud, para indicar que las autoridades deberán establecer protocolos de actuación para los filtros sanitarios, a fin de que “en todos ellos participe personal médico y personal no médico debidamente capacitado”.



“Además de garantizarse el respeto a los derechos humanos y el trato que de manera especial se debe brindar a los ciudadanos por sus particulares circunstancias de vulnerabilidad o en atención a sus necesidades especiales”, refiere la iniciativa.

