¡En fin, la hipocresía! Conoce el origen del meme viral

Hablas de ecología y no me has plantado unos besos, #enfinlahipocresia pic.twitter.com/s0DTkiNsxg — Alfred.C.K (@FreddyCK18) June 8, 2020

Estoy logrando que mi madré diga cosas como el perrito Cheems.

Arriba el Camfé con pam. pic.twitter.com/P8twPCen3g — PikachuAwitado. (@isamorort) June 8, 2020

Decían que era una cuarentena... Pero ya pasaron más de cuarenta días y seguimos igual.



En fin, la hipocresía. pic.twitter.com/8XB62eYg6k — Esteban Chiacchio (@tebychiacchio) May 26, 2020

Se apellida Grande y mide 1.53, en fin, hipocresía. pic.twitter.com/JqnYu3sF3e — HI. (@Hi_officialR) May 26, 2020

Ciudad de México.- En internet es casi de ley encontrar la representación del humor gracias a los memes. Las imágenes con mensajes graciosos van cambiando conforme llegan otros temas polémicos o divertidos.Tal es el caso del meme en el que aparece un perrito girando su cuello junto la siguiente frase: En fin, la hipocresía. Al parecer ha sido uno de los más usados durante esta cuarentena por coronavirus. Pero ¿de dónde viene y cuál es su origen?Este meme viral muestra alguna frase que muchas veces no tienen sentido. Después, para potencializar la idea se agrega la indirecta En fin, la hipocresía. Aunque se desconoce de dónde se retomó la frase, resulta muy gracioso lanzar una indirecta mediante un meme.“¿La cuarentena no era de 40 días? Llevamos como 70… En fin, la hipocresía”; “Los que odian memes pero se ríen de este meme, en fin, la hipocresía”, por ejemplo.¿Cómo surgió la foto del perrito de En fin, la hipocresía?La foto del perrito, shiba inu, quien fue bautizado en internet como Cheems, proviene de la usuaria de Instagram @balltze, quien publicó la fotografía en el año 2017De acuerdo con el portal Know Your Meme, la imagen de esta mascota se utilizó por primera vez en el foro de discusión Reddit, en 2019.Fue durante este año cuando se retomó la imagen junto a la broma de palabras “En fin, la hipocresía”.