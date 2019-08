En foro de ‘8chan’ habrían planeado el tiroteo en El Paso

El pasado sábado se registró un tiroteo en El Paso, Texas, Estados Unidos, el cual dejó 20 muertos y 26 heridos.El agresor, Patrick Crusius, un joven de 21 años, habría publicado un mensaje de odio, momentos antes del ataque, en el foro "8chan", considerado como uno de los sitios más peligrosos de internet,Pero, ¿cómo nació este foro?8chan es un sitio web donde los mensajes de los usuarios generan hilos de conversación. Un foro donde se discute de todo tipo de temas, desde criptomonedas o videojuegos hasta política. Los usuarios pueden participar de forma anónimo y no hay reglas establecidas salvo la prohibición de publicar material explícito ilegal.Según el sitio Bellingcat , el portal 8chan permanece casi completamente sin moderación. Los usuarios de 8chan con frecuencia elogian a los tiradores, refiriéndose a los cuerpos como "altas puntuaciones" y "creando memes alabando a los asesinos".El autor del tiroteo de El Paso publicó su manifiesto racista 20 minutos antes.Según informa el New York Times, Tucows, la compañía que gestiona la dirección de 8chan, explica que no tiene planes inmediatos de bloquear el dominio. Pero tras el atentado de El Paso, Matthew Prince, CEO y cofundador de Cloudflare, ha emitido un comunicado donde informa que dejará de dar soporte a 8chan.