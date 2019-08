En General Cepeda escasea el agua y abunda la cerveza

El desabasto de agua potable hizo crisis en; de 8 pozos que abastecían la cabecera municipal, solamente trabajan 3, por lo que miles de habitantes carecen del líquido, mientras queprefiere gastar en parrilladas, fiestas, borracheras y una cabalgata próxima a realizar.La cabalgata, explicó el diputado, costará cerca de 200 mil pesos y esto refleja que los recursos no se aplican de manera correcta.“El problema del agua se está agravando más. Cientos de familias están padeciendo la falta de ese vital liquido, sin que las autoridades municipales, hagan nada al respecto para poder darle solución a este grave problemas… que el alcalde use el recurso para arreglar los problemas de la población, no en fiestas como carnes asadas o en grandes borracheras”.“Se debería, primero, atender las necesidades primarias de los habitantes y posteriormente las actividades sociales y culturales, que sin lugar a dudas también son importantes”.Losse presentan en las colonias Buena Vista, Lomas Altas y El Pilar, así como en los ejidos Macuyú, Presa de Guadalupe, Guadalupe, Alamitos, Porvenir de Tacubaya, Gavillero y La Puerta.Tan solo en la zona urbana, afecta a poco más de mil personas y en las, más de 300 familias sufren por el desabasto de agua potable.Pidió que la, revisen los pozos y colaboren en la solución del grave problema que daña la calidad de vida de miles de personas.