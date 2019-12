En gobierno de EPN no hubo elementos para investigar a García Luna

“Hay que ver de qué se le señala, se acusa, por supuesto que quiero dar un comentario puntual. Hoy sólo tenemos lo de su detención, no había antes algún comentario al respecto, sí sería muy importante conocer el motivo por el que se le detuvo”, expresó en entrevista.

El senador del PRI,, dijo que como secretario de Gobernación, ex titular de Seguridad Pública, detenido en Estados Unidos y acusado por la Fiscalía de Nueva York por presuntamente estar ligado al cártel de Sinaloa.Cuestionado sobre si como secretario de Gobernación tuvo conocimiento o algún elemento para investigar a García Luna, aseguró que “nunca hubo un elemento para hablar al respecto de que hubiera alguna situación al margen de la ley, no la hubiera ocultado ni dejado de (seguir)”.-¿Ni alguna denuncia en contra del ex secretario?-, se le cuestionó."No, no la recuerdo, no recuerdo algún señalamiento de nada", respondió.El coordinador del PRI en el Senado pidió esperar arespecto a la detención del ex secretario durante el sexenio de Felipe Calderón.