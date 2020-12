En Guanajuato van por 1 año de cárcel a quien abandone mascotas

Escuchar Nota

Para buscar la protección de los animales en el estado de Guanajuato, diputados locales lanzarán una iniciativa de Ley que entre varios puntos incluye penaspara quienpropuesta presentada por el Partido Verde y respaldada por la Panista Alejandra Gutiérrez; de manera adicional se propusopara quienes realicen"A mí me da mucho gusto que ya se esté considerando en ely que la pena será dey de", explicó la legisladora.La iniciativa nace luego de que se hande animales siendo maltratados y en condiciones de abandono, muchos de los cualesSi bien no hay un día que no se reporten estos casos ante las autoridades, al encontrarse los animales en propiedad privada. A partir de su aprobación esto podrá ser"A quien posea, a quien entrene, compre o venda un perro con la finalidad de involucrarlos en peleas, pero no solo a ellos, también a los que organizan y promueven y hasta patrocinan eventos de peleas de perros aquí la pena es mayor porque es de, la pena es más grave", agregó.Esta iniciativa se discute ante el congreso del estado de Guanajuato para aprobación.