En hábitat de la vaquita marina pescarán camarón con redes tradicionales

Ciudad de México.- Pescadores del hábitat de la vaquita marina informaron a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), que, en la próxima temporada de camarón, que inicia la segunda quincena de septiembre, saldrán con sus redes tradicionales, debido a que no existe hasta la fecha una alternativa sustentable que sea viable para darle de comer a sus familias.



En una carta enviada a Raúl Elenes Angulo, titular de la Conapesca, Carlos Alberto Tirado, presidente de las sociedades de cooperativas ribereñas del Golfo de Santa Clara, Sonora advierte que las redes conocidas como “Chango Ecológico” y “Suripera”, propuestas por las autoridades, no son eficaces ni rentables.



Recordó que las pruebas experimentales realizadas en el pasado a estas artes de pesca no son confiables ni favorables, y faltan muchas modificaciones por hacer para poderlas llevar a una escala general, de acuerdo con el análisis técnico realizado por el propio Comité de Expertos en Tecnologías de Pesca (ECOFT), que acudió a la región.



Destacó que salir a pescar con las redes que el Gobierno de México pretende imponer, condenarían a la quiebra a las cooperativas y permisionarios y a la desaparición de las comunidades que siempre han vivido de esta actividad.



Tirado agregó que, por si fuera poco, existe la pesca ilegal desatada de Totoaba en el Alto Golfo de California, de la que no se habla, además de un embargo pesquero por parte de Estados Unidos, que era su principal mercado comercial, por la falta de acciones para proteger a la vaquita marina, aunado al retiro de apoyo gubernamental para la compra de combustibles marinos y una severa crisis económica por la pandemia de Covid-19.



“Les hacemos saber que, por carecer de opciones firmes y contundentes, saldremos a pescar camarón con nuestras redes tradicionales, lo que por décadas hemos hecho para el bienestar de nuestras familias”, señaló.



El documento responde así a una circular del propio Conapesca del 13 de agosto, donde advierte a los pescadores organizados que para la temporada de camarón solo se permitirá utilizar el “Chango Ecológico” (RS-INP-MEX) o en su caso la “Suripera”, que no afecta a la vaquita marina, previa solicitud de permiso.



Las cooperativas de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora vieron esta comunicación de Conapesca como un “misil”, que lleva el mensaje de que habrá mano dura con los mismos de siempre, los pescadores legales, pero nada contra los pescadores furtivos que capturan ilegalmente al pez Totoaba y que realizan sus actividades a plena luz del día con total impunidad.



