En horas, suben los precios a medicamentos COVID

“Llevaba 300 pesos en la bolsa, pero también debía comprar unas pastillas que ella toma para la diabetes, que también subieron 25 pesos en esta temporada. No me alcanzó para lo recetado por el doctor: costaba 110 y sólo me sobraban 100”.



el panorama se ha viciado aún más con las famosas recompras: “Sale a la luz un producto relacionado con la pandemia y todos lo quieren, la gente cae en las compras de pánico y entonces distribuidores pequeños lo adquieren con los más grandes y disparan el precio, es el intermediarismo”.

“El objetivo era mandar una señal clara a todos aquellos que, aprovechándose de la situación que estamos viviendo, están cometiendo saqueos y actos de especulación comercial con bienes necesarios para hacer frente a la contingencia”, apunta la legisladora.



Para don Enrique Sosa, albañil desde su juventud, no es lo mismo pagar 110 o 130 pesos. “Para algunos pudiera ser poco dinero, pero para quienes vamos al día y no tenemos trabajo, 20 pesos es mucho”, dice el hombre de 59 años a el diarioDoña Carolina, su esposa, enfermó en mayo pasado de coronavirus. El médico del pequeño consultorio de esquina —en la colonia San Miguel Las Tablas, del municipio mexiquense de Chalco— le recetó azitromicina, uno de los medicamentos más empleados durante la pandemia, aunque según la Secretaría de Salud, con nula evidencia científica sobre su eficacia.—¿Por qué lo subieron en unas horas?— recriminó a la vendedora.—No es cosa nuestra. Recibimos la orden de reetiquetar los precios de varios productos. Hay mucha demanda…—¿Y no denunció?— se pregunta a don Enrique.—¿A dónde se puede denunciar eso?—En Profeco.—Ni sé dónde queda. Y además es perder tiempo y dinero, nunca hacen nada y uno termina más enojado.Durante la crisis sanitaria, la Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido 55 denuncias “vinculadas a medicamentos, farmacias y artículos relacionados con tratamientos médicos, lo cual incluye cubrebocas, guantes y gel antibacterial”.De los 55 procesos, sólo en cinco se emitieron apercibimientos, porque los inspectores encontraron indicios de malas prácticas, como aumentos indiscriminados de precios o condicionamientos ilegales: los establecimientos exigían la compra de un producto para surtir otro. Sin embargo, las pruebas se basaron en testimonios de afectados o en fotografías captadas con anterioridad, pero no hubo flagrancia en el momento de las visitas ni la oportunidad de continuar un proceso sancionatorio.En esta lista se encuentran Megafarmacia Capuchinas, en la Ciudad de México; Farmacia del Rosario, en Oaxaca; Farmacia Guadalajara, en Querétaro; Farmacia Santa Cecilia, en Zacatecas, y La Nueva Farmacia, en Sinaloa.En otro de los casos sí se logró comprobar los atropellos al momento, con evidencias claras, y se inició el proceso de sanción: el infractor fue el consorcio Franco Natura, en Morelia, Michoacán.“El gobierno federal sí tiene autoridad y la obligación de parar las arbitrariedades y, como medida extraordinaria en tiempos de emergencia, definir un estándar de precios, fijar montos máximos, para proteger así a las familias, pero hay un vacío, es un tema olvidado”, señala Benito Orozco, agente comercial de laboratorios farmacéuticos.“Los excesos no sólo se han dado en medicamentos utilizados para COVID sino en los consumidos por personas con enfermedades crónicas. Le dicen a los pacientes con diabetes, hipertensión o males del corazón que no salgan de sus casas, ¿quién les va a comprar su medicina? La piden a domicilio pero les sale más cara que antes, y si no están ganando, prefieren comer y suspenden su tratamiento. Es un mes de frijoles o arroz o su medicamento crónico, que a principios de año era más accesible”.Según Orozco,—Ganan mucho dinero, son millonarias, y debieran tener compromiso social para evitar el aumento de precios en situaciones de crisis. Además tendrían que verificar que sus clientes respeten el margen de utilidad. ¿De qué sirve venderles un producto a 10 pesos si ellos lo van a dar a 50? En la industria se conoce que la ganancia promedio en venta al público es del 30 por ciento, pero en estos meses se desbordó aún más.“Cada farmacia vende el mismo medicamento a distinto precio, cada dueño pone el precio que quiere. De ahí que sea un mar de corrupción, engaños, supuestas ofertas, todo permitido por las autoridades.En medio de la urgencia, apenas en abril, una diputada federal: Celeste Ascencio Ortega (de Michoacán) presentó una nueva iniciativa para evitar la especulación en el costo de los medicamentos en contextos críticos como el actual, pero no hubo eco.Planteó aumentar las sanciones en casos de acaparamiento, ocultación o venta con lucro excesivo de medicinas y otros insumos para la salud. Nadie la respaldo y la propuesta se quedó en el archivo muerto…