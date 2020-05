En Instagram Live, Yuri anuncia que vuelve al reggaetón

Escuchar Nota

"Yo no soy reguetonera, pero le estoy echando muchas ganas", aseguró Yuri al hablar de sus nuevos proyectos; "mi siguiente sencillo es reggaeton, pero relajado, no es perreo", anticipó la cantante.

"A mí me gusta incursionar en otros géneros y lo hice con mucho cariño", agregó antes de invitar a la transmisión al cantante puertorriqueño Nio García, con quien realizó el nuevo tema a dueto, que lleva por título "Todo el año".



"Tú eres un experto en este género que está pegando en todo el mundo y espero que mis fans se acostumbren un poquito a que yo me estoy montando en este ritmo, en esta bola de éxitos y de música", dijo la veracruzana. Por su parte, Nio aseguró que, en el video de esta nueva canción que estrena el 5 de mayo, verán el lado de "Yuri muy de calle", bailando y disfrutando el ritmo.

"No sé si lo volvería a hacer, por aquello de los besos, porque aunque digan que los besos no son reales, yo sentía todo, Chayanne sentía todo", aseguró.

y para la ocasión, llenó la sala de su casa con flores y se vistió con un elegante traje blanco. Además de cantar sus éxitos, la veracruzana anuncióEn un concierto que ofreció en su cuenta de Instagram desde su casa, anunció su próximo sencilloSeñaló que le gusta incursionar en otros géneros y en esta ocasión que le entró al reggaetón lo hizo con mucho cariño.La transmisión también incluyó canciones como "Ya no vives en mí", "Sabor a mí", "Detrás de mi ventana" y "La maldita primavera".Su concierto fue interactivo, pues desde, proponiendo que publicaran en Instagram una fotografía de su look de gala usando el hashtag, que se llevará a cabo cuando la cuarentena termine, por lo que desde la 1 de la tarde muchos comenzaron a publicar sus imágenes.Entre los asistentes, que enviaron saludos a través de los comentarios, estuvo. En el punto más álgido del concierto Yuri tuvo cinco mil 700 vistas y aunque sólo duró una hora, la cantante prometió que hará una segunda parte pronto. Mientras tanto recomendó a sus fans no salir de casa y cuidarse ante la pandemia.Al ser cuestionada sobre si regresará a las novelas dijo que no, por las escenas de besos.