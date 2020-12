En Italia arman árbol de Navidad con casas para gatitos callejeros

Escuchar Nota

"Los gatitos jugaban en él cuando el árbol aún no estaba montado y sólo quedaba la estructura. Desde el principio lo hicieron con nosotros. Cosas bonitas nacen espontáneamente y nos alegra que se haya popularizado también para los animales ”, dijo el presidente de la asociación, Luigi Conte, para foggiatoday.

"Sabíamos que la iniciativa sería apreciada, pero no imaginé que los gatitos pudieran hacer que este árbol de Navidad diera la vuelta al mundo", dijo Pitta.

Durante la época navideña pueden faltar muchas cosas, menos los árboles de Navidad. Ya conocemos la relación tóxica que encarnan los gatos con ellos, pues es del total agrado de las tiernas mascotas echar abajo el símbolo decembrino; sin embargo, en Italia idearon una solución para unir a los 'michis' con el arbolito: hacer una enorme mansión para gatitos.El enorme árbol cuenta consegún informa el portal foggiatofay; y ya se han alojado un sinfín de gatitos, los cuales son libres de entrar cuando quieran, pues durante el confinamiento ahora se podrán quedar en casa los que no tienen un hogar.Este año, no estará Santa Claus presente frente al árbol de Lucera por la pandemia; sin embargo, habrá un buzón al que los niños podrán asistir para dejar sus cartas y la asociación se encargará de hacérselas llegar y que se cumplan sus deseos, indica Milenio.Y es que por parte de la alcaldía, prefirieron no decorar la ciudad, como sí lo han hecho en años anteriores, pues pensaron que sería alentar a que la gente se congregue. Sin embargo,Por otro lado, un habitante no dudó en hacer un video de lo que pasaba a su perfil de Facebook, y a la fecha cuenta con comentarios y reacciones de gente de todo el mundo, reconociendo lo linda que es la obra y lo hermosos que son los michis.Con información de El Imparcial