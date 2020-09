En la Alianza Federalista sólo estiran la mano para pedir dinero: Delgado

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El aspirante a la presidencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que en su partido están dispuestos a discutir un nuevo federalismo fiscal; pero no aceptan la actitud cómoda de los gobernadores de la Alianza Federalista, que ante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, asumen la postura del hijo que nunca ha trabajado y sólo estira la mano para exigir más dinero.



El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, expuso que los gobernadores mencionados deben replicar en sus entidades la austeridad del gobierno federal, y ejercer sus facultades recaudatorias, que no han querido poner en práctica para no pagar un costo político.



En una conferencia de prensa que ofreció en esta ciudad, como parte de una gira para promover su candidatura a la presidencia nacional de Morena, Delgado dijo ante la exigencia de más recursos por parte de los gobernadores de la Alianza Federalista, como Javier Corral, Francisco García Cabeza de Vaca, Enrique Alfaro y Jaime Rodríguez Calderón, “yo creo que no les gusta el tema de la austeridad, están muy molestos con el cuestionamiento que hace el presidente al respecto, ellos piensan que pueden seguir gastando como si no pasara nada”.



Agregó que su actitud “es un poco como la de los hijos que nunca han trabajado y piensan que nada más es de estirar la mano”, aunque ya cuando empiezan a trabajar se dan cuenta que la realidad es diferente.



“Así son algunos gobernadores comodinos, que lo que quieren es estirar nada más la mano y pedirle a la federación más recursos; pero hay que hacer un esfuerzo de austeridad, hay que revisar cada peso que se está gastando, sobre todo cuando se tienen épocas de vacas flacas como ahora”, puntualizó Delgado.







Mencionó, estamos en la crisis económica mundial más grande desde 1932, entonces evidentemente también esto ha impactado a nuestra economía, tenemos una caída en el producto interno bruto y eso no se puede esconder, pero aquí la diferencia que se hace es cómo se responde frente a la crisis.



“Los gobiernos neoliberales privilegiaban siempre su caja, si querían más recursos endeudaban al país, daban gasolinazos o cobraban más impuestos afectando el ingreso de las familias; ahora el gobierno federal primero protege los ingresos de las empresas y de las familias, y para completar su caja aplica una austeridad republicana muy dura, además recauda mejor utilizando las facultades que nosotros le aprobamos”, señaló.



“Ahora falta que esa austeridad se replique en los gobiernos estatales, porque si no, pues no habrá recursos que alcancen. Lo más fácil es pedir, lo difícil es recaudar, y los estados tienen algunas facultades recaudatorias que no ejercen porque no quieren pagar un costo político”, dijo el diputado morenista.



Admitió, hay que discutir el federalismo fiscal en serio, pero no en una actitud cómoda de nada más exigirle más recursos al gobierno federal, no se puede continuar con el mismo plan de gasto cuando tenemos circunstancias difíciles, y la prioridad del gobierno de la República será siempre proteger a quien menos tiene y más lo necesita.



“Por eso lo que no cae el siguiente año y se protege muy bien, es toda la inversión social; todos los programas sociales tienen los recursos garantizados porque además ahora son derechos constitucionales”, asentó.