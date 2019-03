En la mente de un feminicida

Erika Janeth fue asesinada por su exesposo. La estranguló hasta matarla. La mujer fue encontrada sin vida en la sala de su casa. Este es el octavo feminicidio que se comete en Coahuila en lo que va de 2019, más de la mitad de todos los casos registrados durante 2018.En Coahuila, los hombres odian a las mujeres. Este odio se define desde la infancia por cuestiones de raza, de género, de edad. Las mujeres son asesinadas de manera cada vez más brutal.Un feminicidio es un crimen de odio hacia las mujeres que busca denigrar a las víctimas incluso después de su muerte. Es la cumbre de la violencia contra las mujeres ejercida por el hombre.De acuerdo con dos especialistas en sicología criminal y perfiles sicológicos, el feminicida es una persona que carece de felicidad, un hombre que posiblemente sufrió algún trauma sicológico o emocional en su infancia.La especialista en perfiles sicológicos Mayra Leyva, explica que el hombre desarrolla ese odio desde la infancia y que es, en la mayoría de los casos, desde niños que manifiestan tendencias homicidas que derivan en agredir a las mujeres.Son diversas las condiciones que predisponen a un hombre a cometer un femincidio, un problema que se ha agravado en lo que va del año en el estado, y al que expertas definen como el punto cumbre de un proceso de violencia.“Son niños agresivos, en un principio agreden primero a los animales. Puede ser que hayan sido víctimas de algún abuso y el abuso puede ser ese maltrato que sufrieron desde la infancia y entonces queda como una fijación hacia la mujer, decir eso que tiene ella no me gusta y como no es como yo quiero por eso la mato”, indicó Mayra Leyva, especialista en perfiles psicológicosPor su parte, Yollotzin Bocanegra, sicóloga criminal, define el feminicidio como la cumbre de la violencia contra la mujer, y que para llegar a este punto, el feminicida ya ha pasado por varias etapas de agresión.“Los feminicidas son personas que carecen de felicidad; un feminicida no es feliz y desarrolla un odio hacia la mujer, su intención en tenerla sometida y demostrar que es de su propiedad”, explica.Según la especialista, los feminicidas son personas controladoras, enfermos de celotipia, con una ideología machista, esto ante sus víctimas, sin embargo, ante la sociedad se comportan de otra manera, se muestran como personas empáticas y simpáticas, se ganan el agrado de los demás y es por ello que no los creen capaces de comportarse de manera violenta hacia sus mujeres.“La convicción de la inferioridad de la mujer o que la mujer debe estar al servicio de los hombres, el papel de la mujer ante los ojos de un machista es asistencial, o sea que tiene la obligación de estar al servicio de ellos. Los feminicidas son controladores, las empiezan a alejar de la familia, es muy característico que son súper encantadores en sociedad y la violencia se da al interior de la relación y en privado”.Es por ello, señala, que cuando la víctima denuncia una agresión generalmente es ignorada tanto por su familia o amigos como por las autoridades, debido a que no le creen que su pareja sea agresiva.