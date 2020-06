En la mira del SAT 10 mil factureros, alistan órdenes de aprehensión

Escuchar Nota

Hay casi 10 mil factureros identificados por el fisco, de los cuales(SAT).Junto con los evasores que resultaron del análisis de las primeras declaraciones provisionales de impuestos o del pago del IVA que se hicieron en febrero,, o bien algunos acuerdos reparatorios para evitar ir a la cárcel.De acuerdo con información del SAT,. La gran mayoría de los señalados por emitir facturas apócrifas no ha logrado comprobar su inocencia., y los que presentaron evidencias a su favor y no convencieron a las autoridades.De este universo de defraudadores, incluidos los de este año por emitir facturas para amparar operaciones inexistentes,Estánpara demostrar que no evadieron por medio de facturas falsas, pero sus pruebas fueron insuficientes.Sóloal desvirtuar durante el procedimiento con documentos legales que exhibieron.De acuerdo con datos del SAT,recurrieron a un medio de defensa con el fallo a su favor.En el listado de defraudadores hay desde empresas constructoras, despachos de arquitectura, corporativos, consultoras, firmas de asesoría fiscal y administrativa, el Consejo de Pymes del Estado de México y personas físicas.La lista negra que publica el SAT en su portal y en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se deriva de las notificaciones que envía a los presuntos defraudadores.El motivo es queque amparan tales comprobantes.Se les hace llegar un oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes de los que se presume son factureros, con base en lo que se establece en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) vigente hasta el 24 de julio de 2018.Así, de no hacerlo se publica otra lista definitiva.Se le otorga a cada contribuyentedados a conocer mediante los oficios.En la página de internet del SAT . En ella aparece su nombre o razón social, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número y fecha del oficio, y la autoridad que lo notificó.Hay un, y otro definitivo con 9 mil 660.En el registro históricoy 282 que lograron desvirtuar o acreditar que no eran factureros.Desde que se publican las listas hace seis años, sólo 634 contribuyentes que fueron señalados lograron sentencias favorables.El hecho de que el contribuyente haya obtenido una resolución favorable contra el oficio de presunción o de resolución definitiva no le exime de la responsabilidad respecto a otros comprobantes fiscales falsos.