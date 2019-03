En la piel de Viridiana

Para nadie es un secreto que Viridiana Alatriste fue un ser esencial en la vida de Silvia Pinal, por lo que interpretarla en la bioserie Silvia Pinal Frente a Ti ha sido para Cassandra Sánchez Navarro un gran reto y a la vez un privilegio.Cassandra habló con Zócalo sobre este trabajo en la producción de Carla Estrada que a través de Las Estrellas ha tenido una buena acogida por parte del público.La joven integrante de la dinastía Sánchez Navarro compartió que a lo largo de su carrera le ha tocado hacer “personajes increíbles” y que cada vez estos han sido más interesantes y más profundos como el de Viridiana, quien falleciera a los 19 años en un accidente automovilístico.“Viridiana fue para mí un reto súper interesante porque es un personaje que existió, aunque en la serie está contado por Televisa y por la memoria de Silvia”, destacó la actriz de El Último Dragón.“Fue muy interesante agarrar toda la información de lo que es real, quién era, qué hizo, quiénes eran sus amigos y lo que dice la gente de ella. Me traté de basar en eso, aunque la gente dice de ti algo que a veces no es real”, explicó Cassandra, quien hizo este trabajo “con mucho cariño y respeto porque es un personaje que fue muy importante en la vida de Silvia Pinal y que marcó su vida”.Cassandra, quien es hija de la también actriz Mónica Sánchez Navarro, sobrina de Rafael Sánchez Navarro y nieta de Manolo Fábregas, aconseja “ver esta serie como una historia, porque hay que recordar que es lo que ella quiere contar de su vida. Si el público se va a llevar algo que se lleve la persona que Silvia es ahorita y lo que fue su carrera. Es lo que deberíamos de ver, apreciar lo que hizo en el cine, las novelas y lo que hace ahora al mostrarse de esa manera”.De su experiencia al alternar con Itatí Cantoral, quien hace de su madre en la ficción, Cassandra dijo que “es una gozadera; Itatí es una actriz súper preparada, súper divertida. Llegaba todos los días con ganas de trabajar, le encantaba improvisar. La verdad me la pasé muy bien en este proyecto, me la pasé muy contenta”.Por otra parte, la intérprete se congratuló con la bonanza que está viviendo la producción audiovisual nacional, aunque advierte que eso obliga a los involucrados a seguir trabajando duro.“Me encanta que más y más producto mexicano se esté exportando. Lo vimos muy claramente en los Oscar, cada vez hay mejores productos en TV porque hay más competencia. Ahora hay todos estos canales y más les vale a todas las personas que están en producción ponerse a escribir cosas interesantes y darle mejores cosas al público porque es lo que está pidiendo”, sentenció, la actriz, quien en su carrera ha aparecido en telenovelas como Corona de Lágrimas, Quiero Amarte, La Sombra del Pasado y Yago.