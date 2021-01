En la recta final de su embarazo, hospitalizan por Covid-19 a Ximena Duque

Escuchar Nota

"Llevó ya un par de días en el hospital. Estaba, por supuesto, en casa descansando, cuidándome. Ya eran muchos días de fiebre. Mi ginecóloga, pues me dijo: 'No, ya vete al hospital porque no te quiero tener en casa así'. Llegué al hospital con un cuadro de neumonía en los dos pulmones, un cuadro normal para los pacientes de Covid-19, pero en mi caso al estar embarazada es un poco más delicado porque el tratamiento no puede ser tan agresivo. Entonces, inmediatamente me empezaron a tratar", mencionó Vía InstaStories.



"El líquido (amniótico) de la bebita estaba muy bajito, que eso era otra preocupación. Si llegas a cinco toca inducir el parto y sacar a la bebé, estaba en 5.7. Me han puesto muchos fluidos, mucho suero y en el transcurso de 24 horas subimos a 10", declaró.



"Es muy fácil criticar y asumir que nos contagiamos por irresponsables o porque no usamos mascarillas. La realidad es que los que están cerca a nosotros saben como durante casi un año nos hemos cuidado y hemos tomado medidas extremas para evitar esta terrible pesadilla... Yo no salía ni a hacerme las pestañas sin que me mostraran una prueba negativa, pero por más cuidados que tuvimos, desafortunadamente solo basto que una persona de nuestro círculo familiar empezará con síntomas, saliera positiva y de ahí caímos todos. Independientemente de lo que creamos que está pasando con este virus, esto es real, no a todo el mundo le da igual, afortunados son los que les da leve y se recuperan pronto pero hay otra realidad para miles y miles de personas que hasta han perdido seres queridos. Es momento de tomar conciencia, de pensar en el prójimo, podemos sentirnos bien y cargar el virus y afectar a otros, este post no se trata de inyectarles miedo, simplemente se trata de alzar nuestra voz y pedirles que se cuiden", escribió.



La actriz colombiana, justo en la recta final de su embarazo.La estrella compartió en redes sociales que, lo cual recalcó es de mayor riesgo debido a su estado; indicó que ya está recibiendo el tratamiento indicado.Asimismo, la actriz indicó qu. Mencionó que lo que más temía era que los médico debieran inducirle el parto.a pesar de lo sucedido: "Es difícil estar aquí sola. Han sido momentos, no les voy a mentir, un poco duros, pero la mente es poderosa. Definitivamente aquí es cuando uno tiene que ser muy positivo, fuerte y saber que uno va a salir de ésta, saber que uno va a estar bien, saber que esto es temporal".La joven Ximena Duque no dudó en responder a los ataques que recibió tras dar a conocer que dio positivo a Covid-19; aseguran no se cuidó.