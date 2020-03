En Liga MX y Brasil aún rueda el balón ante coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El coronavirus ha parado el futbol en Europa, las ligas han decidido detener sus torneos hasta que la pandemia sea controlada.



En América, se ha tratado de otra forma. Prácticamente de México a Argentina el futbol se sigue jugando. Sólo en Estados Unidos, la MLS ha anunciado que su Liga se suspenderá un mes, igual que en Panamá, pero los demás países del continente, aunque han tomado medidas, no han dejado que el balón deje de rodar.



En la mayoria de las naciones, o se juega a puerta cerrada o con el mínimo de gente. En El Salvador, por ejemplo, solo se deja entrar a 400 personas a cada partido.



Llama la atención que las ligas de Brasil y México no han anunciado medidas al respecto, más allá de los cuidados higiénicos extremos.



LIGAS DE AMÉRICA



Estados Unidos. Major League Soccer: Suspendida mínimo por 30 días.



Guatemala. Liga Nacional: Los juegos se siguen realizando, pero hay detectores de temperatura en las entradas.



Honduras. Liga Nacional: Los partidos se realizarán a puerta cerrada por dos semanas.



Costa Rica. Liga Proamérica: Los partidos se realizarán a puerta cerrada por dos semanas.



Panamá. Liga Panameña. El torneo está suspendido hasta nuevo aviso.



El Salvador. Liga Mayor. Los partidos se jugarán con solo 400 personas en las tribunas.



Ecuador. LigaPro de la Sería A. La próxima jornada se jugará a puerta cerrada.



Venezuela. Liga de Futbol Profesional. Suspendida hasta nuevo aviso.



Colombia. La Liga BetPlay Di Mayor. Suspendida hasta nuevo aviso.



Paraguay. División de Honor. Suspendida hasta nuevo aviso.



Chile. Campeonato AFP PlanVital. Se jugarán las siguientes cinco fechas sin público.



Uruguay. Primera División. Las próximas fechas se realizarán sin gente a pesar de que el país no tiene reportados casos.