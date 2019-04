En Liverpool creen poder vencer al Barcelona

James Milner, jugador de Liverpool, cree que su equipo puede causarle problemas a Barcelona en la semifinal de la Champions League. Los Rojos enfrentarán a Lionel Messi y compañía luego de aplastar a Porto en los cuartos de final.El jugador de 33 años cree que el estilo de juego de su equipo, bajo las órdenes del técnico alemán Jurgen Klopp, puede vencer a cualquier oponente."Podemos vencer al Barca, pero sabemos que será muy difícil. Son un equipo fuerte y el Camp Nou es un lugar difícil para jugar, pero no creo que hayan jugado contra demasiados equipos con el estilo que tenemos nosotros", dijo este viernes el futbolista inglés. Y siguió: "Debemos ir allí con confianza, no importa lo difícil que sea".Por último, habló de la Premier League, por la que Liverpool jugará ante Cardiff City el próximo domingo: "Hay muchos juegos difíciles que se avecinan y no serán fáciles. Estamos acostumbrados a un juego cada tres días y cuando hay mucha presión hacia el final de la temporada, tal vez te cueste un poco más".A falta de cuatro fechas para el final, Liverpool marcha primero en la tabla con 85 puntos, mientras que el conjunto de Pep lleva 83 unidades y un partido menos. El City jugará este sábado un encuentro difícil ante Tottenham.