En marcha ‘Quédate en Casa’

Escuchar Nota

Allende, Coah.- El alcalde Antero Alvarado Saldívar abanderó el operativo Quédate en Casa con la participación de 20 elementos y siete unidades oficiales de Sedena, Fiscalía de Investigación Criminal, Mando Único Municipal, Protección Civil y Central de Bomberos.



Se instalaron puestos de revisión e información aleatorios en las tres entradas y salidas del municipio que conectan a la carretera federal 57 hacia Morelos y a Río Bravo, además de la carretera estatal con el municipio de Villa Unión.



En el acto, el alcalde fue acompañado por el director de seguridad, Uziel Rodríguez Cardoza y el director de Protección Civil, Hugo Zubeldía Cantú, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado.



El operativo Quédate en Casa tiene la finalidad de disuadir a las personas a no salir de sus casas al menos que sea estrictamente necesario y mucho menos hacerlo en grupos de personas, sino de manera individual para medir la sana distancia con la gente.



En el operativo los elementos hicieron recorridos en la central de autobuses, centros comerciales, plazas, instalaciones deportivas, y en los comercios ubicados a lo largo y ancho de las principales avenidas Juárez y Guerrero.



El personal de seguridad hizo entrega de folletos informativos sobre los síntomas y medidas preventivas que deben tomar en cuenta como el lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, no tocarse la cara, la boca, la nariz ni los ojos.



Asimismo la importancia de mantener una sana distancia de un metro y medio de persona a persona, en especial cuando presente síntomas de alguna enfermedad respiratoria.



La primera autoridad reiteró el llamado para que tanto residentes como visitantes se alojen en sus casas y no salgan al menos que sea muy necesario ya sea para algún trámite, compras de comestibles o porque deben de trabajar.



Esta semana y la siguiente los riesgos de contraer el coronavirus son muy altos, se precisó en el mensaje municipal a la ciudadanía allendense.