En medio de la polémica, Ari Borovoy confirma que será papá de nuevo

"Es absolutamente cierto y sí, (estoy) muy contento. Voy a armar mi 90's Pop Tour en casa. (Estoy) muy contento, muchas gracias", fue lo único que declaró Ari al respecto, por lo que hasta el momento no se conocen más detalles de este nuevo embarazo de su esposa Arlett Kalach, con quien tiene dos niñas y un niño.



"(La relación con mis compañeros) es como la han visto. La relación nuestra está bien, tuvimos nuestros problemitas como cualquier familia, como cualquier grupo puede llegar a tener; pero bueno, se hablaron, se lograron acuerdos cuando hubo ya comunicación clara entre ellos y yo. Tiempo al tiempo, como lo comenté ese día en la Arena Ciudad de México", explicó.



"Nosotros no debemos nada, nosotros estamos muy felices con todo el éxito obtenido. Me preguntaron en la oficina '¿Cómo le hiciste? ¿De qué te armaste para subir al escenario?' y pues de nada, el que nada debe, nada teme", aseguró Borovoy.



Los últimos día han sido complicados para Ari Borovoy , después de que se le señaló como el causante del conflicto por el cual el grupo OV7 (al que pertenece) estuvo a punto de no participar en la etapa final del 90's Pop Tour, en la Arena Ciudad de México.Sin embargo, no todo son malas noticias para el cantante y empresario; en lo familiar está a punto de vivir una etapa emocionante: volverá a ser papá. Así lo confirmó Borovoy a su llegada al aeropuerto de la capital del país, después de presentarse como parte del concepto musical noventero en el interior de la República.Borovoy también fue cuestionado acerca de su situación actual con los demás integrantes de OV7, a lo que respondió que las cosas van mejorando.Además, Ari aseguró una vez más que no debe dinero a nadie . "Hay sólo una persona, que no sé en qué momento, no lo voy a juzgar ante las cámaras, dijo que habíamos hecho lo que no hicimos y de ahí un par de medios dijeron eso.