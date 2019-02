En medio de la tormenta, el Chelsea regresa a la Premier

En medio de una grave tormenta tanto dentro como fuera del terreno de juego, el Chelsea (6º) apura sus opciones de luchar por entrar en la próxima Champions League ante el Tottenham (3º), el miércoles en el duelo estrella de la 28ª jornada de la Premier.El domingo los Blues perdieron en los penales (4-3) la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City, pero lo más doloroso no fue la derrota, sino la escena surrealista protagonizada al final del partido por el portero español Kepa y el técnico Maurizio Sarri.Por si no tenía pocos problemas el entrenador italiano, en el disparadero por los últimos malos resultados, en Wembley sufrió la desconsideración de su arquero, retransmitida en directo al mundo entero, que se negó a ser sustituido, mientras que el argentino Willy Caballero esperaba preparado para entrar.Durante más de dos minutos Sarri y su segundo Gianfranco Zola pidieron desde la banda a Kepa, que se había hecho daño al atajar un disparo de Sergio Agüero, que se retirara, mientras el arquero vasco se negaba con gestos ostensibles a abandonar la cancha. Fue la escena que marcó la final.Luego ambos restaron importancia a lo sucedido. “Fue un malentendido”, dijo Sarri. “En ningún momento ha sido mi intención desobedecer al técnico o ninguna de sus decisiones”, añadió el internacional español.A este esperpento se une la prohibición de la FIFA recibida el viernes que le impide fichar hasta finales de enero de 2020 por haber vulnerado el reglamento en los traspasos de menores.Además, el equipo ha perdido mucha fuerza en la Premier. De luchar por el título ha pasado a intentar mantenerse en la pelea por jugar la próxima Champions.Y el miércoles recibe al Tottenham, herido tras caer 2-1 ante el Burnley, un resultado que compromete su remontada por el título, que parece una pelea cerrada entre Liverpool (1º) y Manchester City (2º), separados por un punto. Los Spurs están a 6 unidades de los Reds.Ambos candidatos jugarán el miércoles a la misma hora (20h00 GMT). El City recibe al West Ham (9º) con el primer título del curso atado y en la carrera por ganar los tres restantes (Premier, Copa de la Liga y Champions).El Liverpool juega en Anfield ante el Watford (7º) tras el sufrido empate sin goles del domingo ante el Manchester United (5º), un resultado que le permitió recuperar la primera plaza en solitario.“Claro que hay presión, pero para mí es algo muy positivo. Los chicos han aprendido de estas situaciones y la única manera es afrontarlas con pasión. Esto constituye el corazón y el espíritu de este equipo. Hoy peleamos, pero no lo hicimos exactamente como deberíamos”, señaló el domingo el técnico de los ‘Reds’ Jurgen Klopp.