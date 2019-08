En mes y medio, sargazo estará erradicado en Q. Roo: Semar

En la conferencia de prensa mañanera de hoy jueves del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, ofreció detalles sobre el combate al sargazo en playas de Quintana Roo.Rafael Ojeda aseguró que en Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Solidaridad y Playa del Carmen se eliminó el sargazo.Prometió que en mes y medio lograrán erradicar el sargazo en áreas restantes de Quintana Roo, como Tulum, Cozumel y Chetumal.Explicó que trabajan conjuntamente el gobierno federal, el estatal y los gobiernos municipales para establecer un mando y decidir sobre un responsable.Detalló que este asunto lo coordina la Secretaría de Marina por su experiencia, por su profesionalismo, eficacia y honestidad.Ismas mujeres… No hay sargazoBenito Juárez… No hay sargazoPuerto Morelos: No hay sargazoSolidaridad… No hay sargazoTuilum… 60% de sargazo “En mes y medio vamos a tener limpia esta playa”Cozumel… 40% de sargazo “En mes y medio vamos a tener limpia esta playa”Othón Blanco… 70% de sargazo.