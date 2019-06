En México, 3% identificados de un millón de niños superdotados

En México se estima que hay más de un millón de niños superdotados por su alto coeficiente intelectual, sin embargo sólo el 3 por ciento han sido identificados. Andrew Almazán Anaya, director del área de investigación y psicología del Centro de Atención de Talento (Cedat), indicó que el 95 por ciento de este sector de la población aun no son descubiertos.“Hemos detectado 9 mil casos, sabemos dónde están, a que se dedican, aunque todavía falta mucho por hacer. La diferencia es que antes del 2010 las bases de datos eran muy bajar ya que había 50 casos registrados, ahora tenemos nueve mil menores, fue un gran avance”.Como parte del Cuarto Congreso Internacional de Sobredotación Infantil, especialistas abordaron el tema del diagnóstico, atención y educación de estos menores, desde el punto de vista de la psicología, matemáticas, emprendimiento entre otros.Sandra Gudiño, directora de la Maestría en Educación del Instituto Tecnológico de Estudios Superior de Monterrey, dijo que no hay que olvidar que aunque es un talento y un reconocimiento a todas las habilidades diferentes que tienen los niños con sobredotación, también pertenecen a una minoría, que en muchas ocasiones son discriminados.“En México tenemos a excluir a las minorías, es decir hacer trato diferenciado con los que aparentemente no son iguales al resto y esto no es exclusivo de los pares, también de los profesores, directivos. Hay un factor de incomprensión y mucho bullying no evidenciado que no necesariamente tiene que ver con golpes o agresiones físicas, sino con exclusión.“Hay una cultura que fomenta mucho la burla, el meme es muy bien visto, pero qué pasa cuando se daña la reputación o las mociones, puede tener consecuencias fatales”. No hay que olvidar que para nuestros niños es bien importante pertenecer a grupos, sentirse valorados, queridos, y cuando la escuela no tiene esas herramientas bien posesionadas en cuanto a reforzar esa parte emocional, propiciar la empatiza, el cuidado por el otro, pues invariablemente nos vamos a ver inmersos en este tipo de problemáticas que implican un cambio de paradigma y un cambio de pensamiento”.Por su parte Alejandro Habib Nicolás, de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, agregó que es importante que se genere conciencia acerca de la sobredotación intelectual. “Existen muchas niñas, niños y adolescentes que tiene el privilegio y que requieren del apoyo del Estado y sociedad para fomentar su educación, una vida libre de violencia, sin discriminación y con inclusión. Uno de los primeros avances que debemos conseguir para generar conciencia es que se establezca el 30 de mayo como el Día del Sobredotado”.En ese sentido expresó que en el Senado de la República, algunas legisladoras de diferentes partidos políticos se comprometieron a presentar la iniciativa para dicha conmemoración. “En Hidalgo está ya casi lista la iniciativa para que se conmemore el 30 de mayo como el Día del Sobredotado. Por otra lado estaremos en contacto con el Comisionado de la ONU en México para hacer la propuesta para que se lleve a cabo a nivel internacional.“Ya se aprobó en la Cámara de Diputados para crear un subsistema para atender a la superdotación intelectual, en este caso en la ley quedó como inteligencia superior, falta que sea aprobado en el Senado para empezar a genera las políticas públicas y atender debidamente a estos niños. Que no sólo sea un esfuerzo privado como el Cedat, sino un esfuerzo público del Estado cuya obligación es proteger y defender los derechos humanos de los infantes”.