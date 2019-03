En México, 40% de los hombres sufre maltrato de mujeres

Por la fuerza física que tienen los hombres y por el poder que se le ha brindado a lo largo de la historia, tradicionalmente se piensa que sólo las mujeres viven violencia en México, cuando no es así.En nuestro país y de acuerdo con la asociación civil, ‘Colectivo hombres sin violencia’, 40% de los mexicanos, sufren algún tipo de maltrato, pero sólo el 4% de ellos denuncia formalmente por machismo o por vergüenza.‘De hecho, una mujer que violenta es mucho más agresiva que un hombre, el hombre golpea, sí, patea, sí, pero la mujer avienta planchas, avienta licuadoras’, detalló la psicóloga Beatriz Sepúlveda, especialista en psicotrauma y violencia.Como testimonio, citaron al Bernardino Contreras quien aceptó que alguna vez en su vida le ha pegado una mujer y dijo sentirse triste, decepcionado, utilizado, ‘tal vez hubo momentos en que yo busqué cariño por otro lado’.Según los especialistas, entre los motivos por los que los varones son maltratados se encuentran:• Ingreso económico de su pareja es más alto• Padece una enfermedad discapacitante• No tiene trabajo o se dedica al hogar• Desde la niñez sufrió violenciaPara ocultar que son golpeados, suelen decir que los arañó un gato, que se pegaron con un cajón en el ojo, o bien que los golpearon en un asalto. La realidad es que esos moretones, también dejan marcas emocionales profundas.Finalmente, al igual que una mujer, un varón no tiene por qué soportar el maltrato. Lo mejor, es buscar ayuda y denunciar.Con el propósito de acercar la atención psicológica a la población, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece los servicios de una Línea de Atención Psicológica Call Center especializada en salud mental.A través del número 5622 2288, expertos ofrecen ayuda de primer contacto en temas como problemas de pareja, ansiedad, depresión, crisis de pánico, entre otros.