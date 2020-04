En México, 8 de cada 10 enfermos críticos por Covid-19 morirán: Secretaría de Salud

Escuchar Nota

“Las personas críticamente enfermas, aquellas que tienen insuficiencia respiratoria grave, que si llegan al hospital, requieren tratamiento en terapia intensiva, con soporte mecánico ventilatorio, la famosa intubación, la letalidad, el porcentaje de personas en esa condición crítica que fallecen puede llegar a 70 o 80 por ciento; es decir, personas críticamente enfermas, ocho de cada 10 pueden fallecer durante la hospitalización a pesar del tratamiento y apoyo médico”.



“Sí, definitivamente, si tuviéramos un exceso de casos que saturarán al Sistema Nacional de Salud, en proporción, tendríamos una cantidad muy importante de pérdida de vidas que pudieran rebasar también las capacidades de los sistemas convencionales de los servicios funerarios es su mayoría privados y los que existen en el sistema público”, dijo.



“No olvidemos que no existe hasta la fecha un tratamiento específico que elimine el virus o reduzca la concentración del virus, o repare el daño pulmonar en forma acelerada.



“Existen múltiples medicamentos que se utilizan durante el manejo médico de la enfermedad, tanto en las etapas no críticas como en las personas que llegan en una etapa crítica, pero para la mayor parte que requiere soporte se les da es medidas generales para conservar la funcionalidad del organismo, hasta que el propio organismo tenga los mecanismos de reparación que le ayudan a salir adelante”.



“En México, abundó, la intensidad de la transmisión ha sido reducida, es una muy buena noticia, por medidas masivas de mitigación social, que son la suspensión temporal de trabajos no esenciales, la suspensión temporal de las escuelas y la prohibición de que existan reuniones en espacios públicos, o privados, tampoco se vale que existan bodas, bautizos, que lleven a más contagioso“ Cuando pensamos en el elemento más lamentable de esta epidemia, que es la pérdida de la vida, desde luego en proporción al número de casos pueden aumentar el número de personas fallecidas, naturalmente. Se ha mantenido relativamente estable en todo el mundo este porcentaje de cinco, seis y hasta 7 por ciento de personas que, en conjunto con las personas enfermas, pierde la vida”.



En México 8 de cada 10 de las personas que lleguen a etapas críticas de la enfermedad por la cepa pandémica, fallecerán, aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.Al presentar en informe técnico, López-Gatell Ramírez detalló que el comportamiento del virus a nivel revela que existe una alta letalidad, que se mueve del 5 al 7 por ciento.Por ello se elaboraron los “Lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por Covid-19 en México” y “esta guía la tenemos que enfrentar con todo realismo, los escenarios de lo que puedo ocurrir”.El funcionario federal aclaró que en el sistema de salud sólo se puede otorgar un tratamiento de apoyo ya que no existe hasta la fecha medicamentos capaces de revertir esa condición crítica.Por ello convocó a la sociedad “a no minimizar, no debemos de considerar menor esta epidemia. La población de México debe saber que estamos ante un fenómeno históricamente importante, en un riesgo a la salud, en un daño a la salud que no se había visto en el mundo entero en cien años”, precisó tras recordar la última gran pandemia ocurrió en 1918 y 1919.“Esta epidemia se ha comportado de una manera sumamente intensa, agresiva en distintos países del mundo, empezando por China, el sitio donde se detectó por primera vez, en múltiples países europeos, en lo que llevó a su momento fue a la sobresaturación de los hospitales, de los sistemas nacionales de salud, además de una progresión extremadamente rápida”.En el país se observa una gran “cantidad de personas que enferman y que puedan requerir hospitalización, se incrementa día con día, es una epidemia extremadamente inusual“.En el Palacio Nacional, López-Gatell refirió que en México hay 10 mil 544 casos confirmados con prueba de laboratorio, y un acumulando de 970 defunciones por Covid-19, siendo la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Tabasco y Sinaloa las entidades más afectadas.López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud detalló que 3 mil 618 son casos con Sars-Cov2 activos, con síntomas en los últimos 14 días, lo que refleja la velocidad de la pandemia en el Valle de México, Baja California, Tabasco y Sinaloa.Con información de Telediario