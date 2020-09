En México, en lo que va de 2020 se han registrado más de 22 mil sismos

Escuchar Nota

"Existen estudios de la velocidad de la penetración de la Placa de Cocos con la Placa Norteamericana que puede variar, dependiendo de la latitud, sin embargo, existen periodos muy largos de recurrencia sobre el movimiento de las placas y pueden pasar décadas y décadas para la ocurrencia de un sismo en un mismo lugar", informó.

"Como se están moviendo las Placas de Cocos y la de Norteamérica en la zona de subducción, las placas están moviéndose continuamente una fracción de cinco o seis centímetros por año y el material se va deformando y cuando ya no soporta tanta fricción por el movimiento surge a lo que se le llama un rebote elástico y es por eso que los expertos de la NASA dicen que se movió, y esa deformación se dio por el almacenamiento de energía", destacó.

"Hay estudios de muchos años de que todo lo que conocemos como el eje volcánico, que es precisamente donde está la Ciudad de México, por eso existe el Popo, el Ceboruco, el pico de Orizaba, por eso todo el eje volcánico, tiene su origen en la Placa de Cocos que ya se ha fundido y que el material ascendente hace que se haya formado todo eso", explicó.

México es un país con alta sismicidad debido a que se encuentra ubicado entre, es por eso que ocurren muchos temblores., el cual se percibió en la Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y Morelos.Seguro te has preguntado, ¿cuántos sismos se han registrado en lo que va del año en México?Pese a que es difícil cuantificar los sismos, en resumenque pueden ser de muy pequeños a muy grandes y muchos de estos han sido en la Ciudad de México, informó Víctor Hugo Espíndola Castro, responsable del área de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional.En entrevista para MILENIO dijo que eso no quiere decir que estos sean todos los sismos que se generan en el país,Destacó quey debido a la interacción se genera energía que es liberada después en forma de ondas que producen los movimientos telúricos.Después del sismo del 23 de junio, la NASA desarrolló un mapa satelital que revela queSin embargo, Espíndola Castro aseguró que no es que por el sismo se haya provocado el desplazamiento, sino que por el desplazamiento se provocó el sismo.Aunque comúnmente los sismos que más se han percibido se localizan u originan en el sur del país,De acuerdo con Espíndola Castro, esto se debe a que en la parte sur, en lo que es Jalisco y Colima, y hacia el sureste se encuentra la Placa de Cocos que se desliza por debajo de la NorteamericanaSin embargo, aseguró que en el norte del país,, algunas con movimientos lentos, pero otros como en las costas que son más rápidas, por eso se, incluso se han tenido sismo en el Golfo de México", mencionó.Destacó que hay una gran cantidad de fallas geológicas, lo que ha llevado que incluso se produzcan sismos locales, como ha ocurrido en la Ciudad de México.