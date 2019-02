‘En México hay mucho racismo’; coincide AMLO con Cuarón

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó las declaraciones del director de la película Roma, Alfonso Cuarón, al señalar que la película revela que México es un país racista.“Sí, México desgraciadamente es un país profundamente racista (…) En México hay desgraciadamente mucho racismo y lo abrazo desde aquí y lo felicito”.Sobre si ya vio la película Roma, dijo: “No la he podido ver, es una película tan importante premiada, de mexicanos, me siento orgulloso pero tan luego tenga tiempo la veo”.Y afirmó: “Estoy en deuda, pero ya me voy a poner al corriente (…) Anoche ya no pude felicitar a Alfonso Cuarón porque yo me acuesto temprano”.