En México intentaron cambiar a Santa por Quetzalcóatl

Buscaba “engendrar evolutivamente en el corazón del niño, el amor por los símbolos, las divinidades y tradiciones de nuestra cultura y raza”, según dijo Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, subsecretario de Educación Pública.



En lo alto de una pirámide de utilería se paró un hombre vestido como Quetzalcóatl.

En la década de los 20. Y a pesar de la aceptación que esta figura adquiría año tras año,Eracuando dio a conocer la, ubicado en la colonia Roma, con la intención de adoptarlo como el representante de las fiestas decembrinas del país.A pesar de que distintas instituciones- como la Lotería Nacional, que lanzó un sorteo de 600 mil pesos- fomentaron el mito de la serpiente emplumada, la idea nacionalista del presidente no caló hondo en los mexicanos.Para elde dicho año, en el estadio se erigió un templo azteca dedicado a Quetzalcóatl, de quien se cuenta que pudo ser un gran hombre de enorme sabiduría que fue elevado a la categoría de dios.Aunque también había árboles de Navidad con luces de colores que adornaban el terreno.La primera dama y el hombre que representó al dios mesoamericano -al que los aztecas lo consideraban como la deidad encargada del aprendizaje- repartieron juguetes y dulces entre los niños de escasos recursos que se encontraban en el recinto.La fiesta creó controversia entre la sociedad., ya que pensaban que también se pretendía sustituir las celebración delIncluso, alguna parte de la población se veía atemorizada por la figura de una serpiente emplumada. Por ello, laaseguró que se le representaría como un hombre barbudo y rubio, con cierto parecido a Papá Noel.Durante las décadas de 1920 y 1930 existió un importante flujo de personas en la frontera norte del país, por lo cual no era extraño que se mezclaran ideas culturales de ambos países. Gracias a esto es que Santa Claus fue tomando más fuerza año tras año.Finalmente, los mexicanos se decidieron por el hombre que ‘vive’ en el Polo Norte en lugar de un dios de la cultura de México, el cual intentó quedarse por decreto presidencial.Es considerado como el, su nombre parte del náhuatl y significa “Quetzal”, ave de hermoso plumaje y “Coatl” que quiere decir serpiente, derivando en lo que comúnmente se conoce como la. Esta deidad emplumada representa la dualidad inherente a la condición humana: la ‘serpiente’ es cuerpo físico con sus limitaciones y las ‘plumas’ son los principios espirituales.Cuenta la leyenda que al finalizar la creación del mundo, los dioses y humanos vivían en armonía y todos eran felices a excepción de Quetzalcóatl. Éste se sentía molesto por el papel subyugado que tenían los humanos.Quetzalcóatl se estableció en el, lugar que actualmente se encuentra en el estado de Hidalgo. La ciudad se rápidamente se llenó de abundancia y prosperidad. La Serpiente Emplumada les enseñó, entre otras cosas, elTodo parecía un cuento de hadas hasta que el hermano de Quetzalcóatl,, arrastrado por la envidia se apareció en el Tollan vestido como un anciano y pidió reunirse con el señor de la ciudad. Le obsequió una punta de maguey bañada en pulque, el dios serpiente fascinado por el sabor de la bebida, tomó sin control hasta que quedó embriagado.Bajo los efectos del alcohol mantuvo relaciones sexuales con, sacerdotisa de su culto. Al percatarse de la deshonra y consumido por la vergüenza,. No sin antes prometer su regreso para vengarse de su hermano. La fecha paradójicamente coincide con la llegada de los españoles a Tenochtitlán.La apariencia física de los viajeros del Viejo Continente era muy similar a la descripción que se había hecho de Quetzalcóatl en los códices, por lo que fue fácilmente confundido por los Aztecas. El resto es historia…