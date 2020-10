En México las mujeres laboran 6.2 horas más que los hombres

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las mujeres trabajan 6.2 horas más que los hombres en promedio a la semana a nivel nacional, según los resultados de la encuesta nacional Sobre Uso del Tiempo (ENUT 2019).



El jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de manera conjunta con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), presentaron la encuesta en la que destaca la brecha de género que existe respecto a horas que trabajan los hombres y mujeres.



“Las mujeres emplean el 67% del tiempo total de trabajo en trabajo no remunerado en los hogares, que contrasta con un 28% de los hombres, es decir ya comenzamos a ver esta gran diferencia; y por el contrario, en lo que se refiere a tiempo de trabajo para el mercado, el tiempo total de las mujeres es del 31%, mientras que para los hombres es del 69%, más del doble”, indicó Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Inegi.



Las cinco entidades con las mayores brechas de desventaja en el tiempo total de trabajo para las mujeres son: Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, con -12.2, -9.6, -9.1, -8.7 y -8.7 horas, respectivamente.



En contraste, los cinco estados con menores brechas son: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Nuevo León, con -0.4, -1.0, -2.1, -3.5 y -3.7 horas, respectivamente.



Los principales objetivos de esta encuesta son proporcionar información estadística para la medición de todas las formas de trabajo de las y los individuos, tanto remunerado como no remunerado; hacer visible la importancia de la producción doméstica y su contribución a la economía y, en general, la forma cómo usan su tiempo mujeres y hombres, así como la percepción de su bienestar.



Por su parte, Nadinne Gasman, titular de Inmujeres, detalló que este tipo de desigualdad propicia que las mujeres no alcancen su autonomía económica, pues tiene más sobrecarga de trabajo no remunerado y trabajo de cuidados.



“Es una de las principales barreras para que –las mujeres– alcancen su autonomía económica, pero incluso si logramos tener un empleo remunerado nos tocan… dobles o triples jornadas de trabajo reduciendo al mínimo nuestro derecho al tiempo libre”, dijo.