En México mueren 15 mujeres al día por cáncer de mama

La presidenta de la asociación Mujeres Activas Contra el Cáncer de Mama (MUAC), Bety Cruz, señaló que este padecimiento va en aumento y que, cada día, en México mueren 15 mujeres a causa de este mal.“Estamos hablando que cada día, 15 mujeres mueren en México por cáncer de mama, y es una estadística muy triste, porque la edad ya no se considera a partir de los 40 años, ahora es a partir de los 25 años".Señaló que desde hace 10 años, MUAC lleva una lucha contra el cáncer de mama, y consideró que "es lamentable que los índices ya no solamente no bajan, ni se mantienen, sino que va en aumento".Bety Cruz indicó que cualquier mujer, por el solo hecho de ser mujer, tiene un factor de riesgo, el hombre también, pero en un uno por ciento; "muchas veces se piensa que es menos de un uno por ciento, es muy raro que a un hombre le dé cáncer de mama, pero sí existe el cáncer de mama en hombres", dijo.La entrevistada declaró que Veracruz está dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional con muertes por cáncer de mama, siendo Aguascalientes el estado que encabeza la lista.La presidenta de MUAC señaló que "ahorita, una de cada ocho mujeres puede presentar cáncer de mama” y lamentó que ante esta situación, no haya información para la mujer joven."Esto es algo lamentable, de que la Secretaría de Salud no informa a la mujer joven que se tiene que realizar un ultrasonido de mama una vez al año".Agregó que por la falta de información, "la mujer joven se cree inmune al cáncer de mama, y es ahí donde la confianza es un enemigo para la mujer".Este miércoles 22 de mayo llevarán a cabo una conferencia, abierta todo público, titulada “Neurociencias para una vida plena”, impartida por Julieta Enríquez.Al respecto, Bety Cruz explicó que “el objetivo no nada más es ver el aspecto físico del cáncer de mama, sino también los aspectos emocionales que conllevan a las enfermedades”.La conferencia se realizará a las siete de la noche en el World Trade Center, en los salones Olmeca 1,2 y 3.Para más información sobre la conferencia, pueden acudir a la oficina de MUAC, ubicada en el World Trade Center, en el local 1, o llamar al teléfono: 9230324.