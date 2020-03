‘En México no hay feminicidios…’; tunden en redes a funcionario

Escuchar Nota

Culiacán, Sin.- Expresarse por medio de sus redes sociales le valió fuertes críticas al director del Parque Las Riberas de Culiacán, Dan Santos, quien entre otras cosas opinó que en México no hay feminicidios ni crímenes de odio.



En el marco del Día Internacional de la Mujer, el funcionario del Ayuntamiento tituló a su post: No existe el día del #feminismo. No existe. Explicando en varias líneas su manera de pensar.



“Aunque les duela no hay día del feminismo, existe el día de la mujer que no es lo mismo, día de la madre, el día de la familia, pero en todo el calendario mexicano no hay día de la o el feminista.



Y colgarse de una fecha en específico para hacer actos de vandalismo como en Halloween es denigrante para quienes no tienen espacio para celebrar con radicalismo como quisieran”.



Entonces agregó que Culiacán no es una ciudad feminicida y que Sinaloa no es un estado donde se mate mujeres solo por ser mujeres.



“La violencia existe, cierto, pero no se están matando mujeres solo por ser mujeres, no se mata a nadie por su género, no hay crímenes de odio, no matan a nadie por ser gay o lesbiana o heterosexual o mujer, un feminicidio es cuando se asesina a una mujer solo por ser mujer, debe de entenderse así y eso en mi país no existe, no hay un solo grupo delictivo que haga esto en todo México. No hay un cartel mata-mujeres y de existir todos los haríamos en su encuentro porque estaría mal se los garantizo”, consideró.



Dan Santos expuso que las mujeres ya tienen los mismos derechos que el hombre, por lo que esa lucha es obsoleta.



“Ya ganaron hace años y no fue ésta generación quien lo consiguió, esto fue hace tiempo gracias a mujeres letradas y valientes (nuestras abuelas) las mujeres pueden votar, trabajar, aspirar al 50% de los cargos públicos y otros más derechos que ya tienen más allá aun que el hombre y solo por ser mujeres. Y sin pintar paredes o enseñar su cuerpo, lo consiguieron de manera inteligente, así no”.







Para cerrar, el servidor solicitó tener congruencia.



Las reacciones no se hicieron esperar, como la de un usuario que le dijo que “nuestro compromiso debe ser más grande con la ciudadanía que con el ayuntamiento o el gobierno”.



“Me pregunto si tu postura hubiera sido diferente si Obrador o el Alcalde hubieran apoyado a las mujeres por el paro”, dijo.



Una mujer también le respondió a Santos, diciendo que no sabía a qué Culiacán se estaba refiriendo, porque en el que hay existe violencia hacia las mujeres.



“Con el solo hecho de salir a la calle y verte sola comienzan los chiflidos, las miradas acosadoras, hombres que intentan seguirte en su carro e incluso subirte… Conozco casos de mujeres desaparecidas que lo convierten en un feminicia”, opinó.



Con información de Línea Directa