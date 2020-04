En México no hay periodismo profesional: AMLO

Escuchar Nota

“Entonces no hay en medios un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, muy relativo, pero ético están muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo, lo mismo la radio y la televisión, no generalizo pero sí, no supieron entender la nueva realidad, le siguieron por lo mismo, y desesperados optaron muchos por la mentira. Ciro Gómez Leyva venía de un periodismo profesional, nuevo, independiente, y se fueron volviendo conservadores. se cansaron de ser como eran. Es que siempre hay tentaciones”.

“Antes en el El Universal se presumía que tenían una línea editorial gobiernista, pero que sus articulistas eran independientes y había pluralidad, porque escribía un dirigente de oposición, algún escritor destacado, verdaderamente independiente, y los moneros. Pues ya no queda nada, sólo los moneros. Creo que está todavía Helio Flores, pero los articulistas que escriben en El Universal: puro conservador”.



Y agregó: “Y del Reforma ya ni hablamos. Lo mismo de TV Azteca, Televisa, el director de Excélsior [en referencia a Pascal Beltrán] y el director de Milenio. No sé si todavía es el director de Milenio [Carlos] Marín. Ah, ya no. Porque ellos vienen de la escuela de Proceso y es lamentable. El director de Excélsior, su concepción, su conservadurismo, a lo mejor desde que estaba en Proceso pensaba así”.

“Ya queda muy poco. Nos defienden creo que tres. Estoy hablando de periodistas porque nos defiende muchísima gente y por eso puedo estar tranquilo. Millones. Nos defiende Federico Arreola, enfrenta esta campaña de calumnias. Enrique Galván, de La Jornada. Pedro Miguel. Estoy hablando de la prensa escrita. Hay un articulista inteligente también, incluso no puedo decir que de izquierda pero buen analista que se mete a analizar lo que pasa, que escribe en El País, Jorge Zepeda Paterson. Creo que los voy a perjudicar porque estoy mencionándolos”.

El presidente, calificando de lamentable la, pero también de otros que calificó de izquierda y que “defienden” al actual gobierno.López Obrador criticó de manera directa al periódico, tras asegurar que en sus páginas "ya no se lee ningún trabajo bueno", para luego arremeter contra otros medios.Y luego recordó ay a los periodistas que actuaron en el, que fueron los más libres, inteligente y patriota que se haya tenido en toda la historia. También recordó a Filomeno Mata, Daniel Cabrera y los hermanos Flores Magón, Paulino Martínez, en la época de la Revolución. Y en su repaso histórico también recordó aAgregó que. Y aunque dijo que el buen periodismo no es el que aplaude, afirmó que lo que se tiene ahora en el país “. Es un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso, cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba. A la clase media la usa de bandera”.“No estoy quejando, estoy analizando”, dijo después de comentar queAnte ello resaltó la importancia de lasdonde diariamente millones de personas que apoyan al Gobierno de la 4T.Dijo que lo único que pide es que no haya insultos, pues