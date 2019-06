En México silencian periodistas con balas: arzobispo Pedro Vázquez

El arzobispo de Antequera-Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, pidió a Dios por los comunicadores que denuncian la violencia, crímenes, inseguridad o narcotráfico, porque en México, subrayó, “se calla a los periodistas con una bala en la frente, así se les tapa la boca a los periodistas”.En el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2019, el purpurado también pidió a los periodistas que no se ilusionen con el dinero, pues consideró que “la verdad” no se compra ni se vende. “Un comunicador no debe venderse, porque si se vende ya no está cumpliendo con lo que es”, apuntó.En la sociedad, dijo, “no queremos periodistas vendidos, no queremos que los callen a ustedes con dinero, preferible ser pobre y recibir tu sueldo, que tal vez no alcanza mucho, pero no te vendas. Que tu medio no se venda y que tú no te vendas. Dios nos ayude a vivir como tenemos que vivir”.Durante su homilía dominical, Vázquez Villalobos pidió a los trabajadores de la radio, la televisión y la prensa que sean personas sensibles, “hagan buenos discernimientos de los acontecimientos que se viven, sean iluminados por Dios y déjense iluminar por él para dar sus opiniones y estén centrados en la verdad, sólo en la verdad”.Añadió: “No queremos comunicadores que nos mientan, que nos engañen, que provoquen, a través de las mentiras, rumores que hacen mucho daño a la comunidad. Yo espero que los comunicadores, al transmitir noticias, lo hagan porque realmente les consta, porque a veces nos dejamos llevar por lo que dicen o andan diciendo…”Y remató: “Dios bendiga a todos los que tienen esta misión de comunicar la verdad. A los que trabajan en los medios de comunicación, Dios los cuide, porque también ellos están en un constante peligro. Que Dios los cuide para que puedan cumplir la misión en este asunto de las comunicaciones”.