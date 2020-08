‘En mi cuenta sacaron todo’: afectado de fallas de varios bancos en Saltillo

Escuchar Nota

“A mi cuenta le sacaron todo: la ayuda escolar, mi sueldo y un poco que tenía ahorrado, cómo puede haber personas así, ahora falta ver qué me resuelven en el banco”, dio como testimonio un usuario de Sumanómina de Banorte, que reportó contar ahora con tan solo 21 pesos con 53 centavos.

“Estuve haciendo un guardadito debido a que desde marzo estoy resguardado por el Covid-19 y para que estas personas salgan con esto, y no es el banco, son personas que se dedican a robar cuentas”, aseguró un usuario cuya cuenta en Banorte termina en doble tres.

“Una de las opciones es solicitar una aclaración en la sucursal del banco, de preferencia donde tienen su cuenta, esta tarda generalmente 60 días, aunque no hay seguridad de que te regresen tu dinero”, aseguró.

Los saldos digitales de algunos cuentahabientes bancarios en la ciudad continuaron reportando sumas irregulares, menores a las que deberían tener, según los testimonios de algunos afectados.En el número telefónico proporcionado por el banco para poder interponer quejas o resolver este tipo de problemas,, y afectó a quienes en pleno fin de semana no pudieron acudir personalmente a las sucursales.Además de las quejas, los usuarios se inconforman del estado de indefensión en el que se encuentran, por lo que, entrevistado por Zócalo Saltillo, informó sobre vías de solución.Otra de las opciones es recurrir a lala cual no cuenta con oficina en Saltillo, debido a que la cerró el Gobierno federal, y tampoco están las de la, por lo que todo tendrá que ser vía digital.Los usuarios que hasta el momento no han visto resuelto su problema con la reactivación normal de la aplicación de banca móvil, tendrán que esperar hasta el lunes para acudir a levantar un número de acta de aclaración que los lleve a un largo camino, donde no hay nada seguro para resolver sus problemas.