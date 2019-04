En Michoacán, reclaman a AMLO por no bajar la gasolina

Pobladores de Uruapan, Michoacán, esperaron la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, para reprocharle que no ha cumplido sus promesas de campaña.Entre los puntos que reprochan, es el precio de las gasolinas, y afirman que el presidente aún continúa haciendo campaña.En cartulinas, los manifestantes escribieron cosas como: “El me canso ganzo!!! No cumple!”, “Sr. AMLO ya despierta, se acabó la campaña”, “El tiempo de campaña ya terminó, ponte a trabajar”, “AMLO y los costos bajos de la gasolina dónde está”.Otras de las frases que se lee es: “AMLO se te fue el avión pero no lo has vendido”.Los mensajes fueron colocados por alrededor de cinco familias, en tres camionetas estacionadas en la entrada de la unidad deportiva de Uruapan, en donde se lleva a cabo el evento del presidente.