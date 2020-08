En Monclova, mujer salva la vida a su esposo cuando su ‘amigo’ lo abadonó en accidente

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- José Félix, un vecino de la colonia Independencia, no sólo tuvo otra oportunidad de vida, además comprendió que quien siempre va a estar a su lado es su mujer, pues la dama al recibir una llamada de él, diciéndole que se había accidentado, no dudó en ir hasta el lugar del percance para ayudarlo.



Pese a estar asustada, Fabiola tuvo que descender hacia el río Monclova, lugar donde había terminado su marido volcado después de que supuestamente iba escapando de unos agresores con los que se topó en su parranda, la madrugada de ayer.



Tras recorrer varios metros entre piedras, tierra e incluso poca luz, Fabiola tuvo que pasar por el agua y llegó hasta la destrozada camioneta Chevrolet Blazer en color negro; en el interior estaba Salinas Armendáriz de 36 años, vecino de la Avenida Los Reyes; la fémina sacó fuerzas de donde nunca se imaginó, pues tuvo que cargarlo para sacarlo del interior de la unidad, sostenerlo y poder desplazarse hacia la Avenida Constitución en espera de ayuda.



Cuando estaba recostado sobre la banqueta, el chofer accidentado minutos antes de las 05:30 horas de ayer, hizo alusión a que le dolía todo el cuerpo después de haber volado varios metros y caer a un costado del cauce del río.



“Fue ‘El Harry’, el que me atacó en mi ojo, ahí en la Avenida Jiménez, él me pegó no sé con qué en el ojo, no lo recuerdo”, comentaba Félix, indicando que venía escapando de un sujeto con quien aparentemente tiene fuertes diferencias.



La persona tomó su camioneta y transitó a gran velocidad sobre una ampliación que se está haciendo en estos momentos a la Avenida Constitución, recorrió algunos cuantos metros pero desafortunadamente se topó con que el camino estaba cerrado, había unos enormes montones de grava y también de tierra.



Cuando los quiso esquivar lo único que provocó fue perder el control del volante e irse cuesta abajo, volando más de ocho metros.



Lo abandona ‘amigo’



La persona que era su copiloto, un supuesto amigo al que le conoce como “El Chocorrol”, no dudó en salir corriendo y dejar en el olvido al conductor, mismo que aún muy herido pudo sacar su teléfono celular y marcarle a la primera persona que se le vino en su mente: su mujer, quien no lo abandonó e incluso lo fue a rescatar.



Después de este percance, autoridades municipales tomaron conocimiento, pero sobre todo se hizo solícito el arribo de una ambulancia para que el hombre fuera atendido y llevado hacia un nosocomio, se tendría que descartar lesiones internas.



Ya por último, a los que les tocó sudar también la gota gorda fue al personal de unas grúas que prestan del servicio a Seguridad Pública, que tuvieron que realizar varias maniobras para poder sacar la unidad de donde había quedado.