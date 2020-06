En Morelos gobierno amenaza a ediles que no lo apoyaron

Escuchar Nota

Morelos.- Luego de que una mayoría de alcaldes rechazara la reforma electoral promovida por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el delegado federal Hugo Erick Flores Cervantes y el propio mandatario estatal amenazaron a los ediles que no los apoyaron.



La reforma pretendía beneficiar al partido en el gobierno Encuentro Social para coaligarse con otros partidos y tener diputados plurinominales, ya que al ser un partido de reciente creación la legislación actual no se los permite.



En rueda de prensa ofrecida en la Plaza de Armas de Cuernavaca, a nombre de 19 alcaldes, Luz Dary Quevedo alcaldesa de Tetecala, señaló: “Esta reforma también pretendía dar ventajas a ciertos partidos políticos y exclusivamente a uno, cuyo interés fue tan alto que provocó la movilización de sus representantes para solicitarnos la aprobación de esta reforma electoral y con ello violar las leyes federales e, incluso, a la propia Constitución Política Federal”.



Esta reforma pretendía, aumentar el número de diputados en el Congreso de Morelos de 20 a 24, la cual pese a ser rechazada la publicaron los legisladores. Ahora el alcalde de Yautepec pidió una mesa de dialogo y que el gobierno estatal no comience una persecución contra los ediles.



Agustín Alonso alcalde de Yautepec, refirió de quien vinieron las presiones contra los alcaldes: “Lo que si te puedo decir es que hubo una operación política muy intensa de parte de los partidos políticos, llámese del partido que se llame, del PES, Morena, del mismo PRI, de actores políticos incluso, de legisladores, como el mismo Gobernador del Estado, el delegado federal que tenemos aquí haciendo cuestiones políticas”.



Esta reforma fue aprobada por los diputados en una sesión realizada durante la madrugada del pasado 3 de junio, sin embargo, para ser legal debía ser aprobada por las dos terceras partes de la Constituyente Permanente que conforman los 36 alcaldes de Morelos.



Enrique Alonso Plascencia Presidente del IDEFOMM, insistió que hubo y hay amenazas: “Lamentamos la triste situación que vivieron los distintos alcaldes y alcaldesas del estado porque algunos fueron tentados con recursos económicos para votar a favor, directamente de sus operadores que hoy trabajan y son servidores públicos en el gobierno y que algunos tienen secretarías y algunos que son que tienen una delegación hasta amenazan con meterlos a la cárcel si no votábamos a favor de esta reforma electoral política que realmente trae un beneficio a favor de ese partido, del PES”.



Los alcaldes de Morelos aseguran que respaldarán al Gobierno del Estado y a los diputados locales cuando propongan iniciativas que beneficien a la población, principalmente para sacarla de la crisis provocada por esta pandemia.



La mayoría de los cabildos sesionaron el 5 de junio y la reforma fue rechazada por 19 ayuntamientos, por lo que no será aplicada.