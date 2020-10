En Motel de Guadalajara hallan a una mujer con un disparo en la cabeza

Escuchar Nota

Jalisco.- En un motel de la Colonia San Miguel de Mezquitán, en Guadalajara, fue encontrado el cuerpo de una mujer, con un impacto de bala.



La víctima, de entre 35 y 40 años, estaba sobre una cama y cubierta con una sábana. La Comisaría de Guadalajara fue requerida por personal del establecimiento, ubicado en la Avenida Enrique Díaz de León, cerca del cruce con Chihuahua, poco antes de las 9:00 horas de ayer.



"Las empleadas llegan a tocar (a la habitación), al no recibir respuesta esperan un tiempo más, volvieron a insistir y nuevamente no recibieron respuesta, abren la habitación y avistan una femenina con líquido hemático", indicó Juan Carlos Naranjo, vocero de la dependencia.



A la mujer se le veía una herida de bala en la cabeza y junto a ella estaba una pistola de la que no se especificó el calibre.



El cuerpo tenía una evolución cadavérica de aproximadamente 5 horas. En la habitación había bebidas alcohólicas.



"La información preliminar que tenemos es que ella ingresó por la noche sola y en el transcurso de la madrugada estuvo recibiendo visitas", agregó Naranjo.



Las autoridades no pudieron confirmar si la última visita coincidía con el tiempo en que los paramédicos estimaron que la mujer había muerto.



Personal de la Fiscalía inició una investigación para determinar si se trató de un homicidio o si ella se disparó.









