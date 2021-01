En nueve meses fallecen 364 menores por Covid en México

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De los 364 menores muertos por coronavirus entre abril y diciembre pasado, 57% tenían entre 0 y 5 años, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).



El Estado de México (53), Baja California (30) y Puebla (25) concentran la mayoría de los casos.



De estos fallecimientos, 54.4% son varones y 45.6% son mujeres. Además, 28.3% tenía entre 15 y 17 años.



Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, afirmó que los menores también son propensos a fallecer a causa de esta enfermedad, por lo que urgió a cuidarlos contra covid-19: “Hoy, también los papás y las mamás mandan para que no convivan, que no se salgan a adquirir el virus”, dijo.



En el caso del Estado de México, donde sumaron 53 decesos en 2020, la Secretaría de Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) dio a conocer que de todas las defunciones sólo nueve de ellos no tenían registro de enfermedades previas o comorbilidades.



Por el contrario, la mayoría de los decesos tienen antecedentes de neumonía, mientras que en menor grado hay obesidad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, entre otras no especificadas.



Víctor George Flores, secretario de Salud Pública de Baja California Sur, aseveró que “no es recomendable que los saquen, que los lleven a lugares donde es imposible resguardarse, los niños tocan todo, no miden el peligro”, señaló.



La Secretaría de Salud de Michoacán recomendó a los padres y madres de familia enseñarle a sus hijos a portar correctamente el cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón, y toser y estornudar cubriendo su boca y nariz con la parte interna del codo, así como evitar que saluden de beso, mano o abrazo; desinfectar las superficies con las que tienen contacto frecuente y verificar que cuenten con el esquema de vacunación completo.



MAYOR MORTALIDAD



La Redim aseveró que con el avance de la epidemia, las niñas y niños en la primera infancia y los varones son los más afectados por el virus, sector en que la mortalidad es mucho mayor, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que las y los pacientes que se ajustan a la definición de caso sospechoso de infección por covid-19 deben ser sometidos a una prueba de detección del virus mediante pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa.



CASOS ACTIVOS



Según datos de la la Secretaría de Salud (Ssa), hasta ayer se reportaron 93 mil 672 casos activos. Del total, 50.33% son hombres y 49.67% mujeres.



En México los casos no son homogéneos dentro del grupo de 0 a 17 años, y la información muestra en mayor vulnerabilidad de contagio a la población de 12 a 17 años.