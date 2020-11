En Nuevo León realizan altar de muertos en Minecraft

Escuchar Nota

"Una de las cosas que tratamos de plasmar es la cercanía de la gente, incluso a pesar de la situación en que nos encontramos ahorita", comenta Imanol Reyes, universitario de 19 años e integrante del recién creado club de gamers "Los panas".

Minecraft, el popular videojuego de construcciones con coloridos cubos 3D, toma fuerza en tiempos de pandemia como un medio para sortear virtualmente las restricciones sanitarias impuestas por el Covid-19 para los encuentros públicos y las multitudes.En junio pasado, antes de cerrar definitivamente, elabrió sus espacios en este escenario gamer para que la comunidad pudiera recorrerlos. También en ese mes los chicos del Liceo de Monterrey realizaron su graduación en la misma plataforma.A partir de las 18:00 horas, el Instituto transmitirá en su página de Facebook la inauguración de la instalación dedicada a las víctimas de Covid-19, que se ubicará frente a un Palacio de Gobierno virtual.Por los siguientes días, las visitas a esta locación online continuarán. El único requisito es formar parte de la comunidad Minecraft, donde la libertad de caminar, encontrarse y convivir con otros personajes, todo desde una videoconsola, tablet o PC, sigue una dinámica muy similar al mundo físico."Tratamos de que la experiencia fuera casi real, generar un experiencia muy placentera, más si estás en compañía o solo.".Desde su lanzamiento en el 2009, Minecraft ganó popularidad. A diferencia de otros videojuegos, en Minecraft no hay una historia establecida ni niveles a superar, explica Jorge Reyes, comunicólogo de 21 años."Tienes que empezar a reunir materiales en un mundo abierto. Puedes ir a donde quieras, construir un refugio, conseguir alimento y, de ahí en adelante, es literal lo que quieras hacer".Es esta posibilidad de crear libremente, dice Jorge, lo que dio al videojuego popularidad entre los más jóvenes, quienes encontraron en él retos y entretenimiento.Pero durante el confinamiento, los gamers apasionados de Minecraft han visto en su mundo virtual otra ventaja: Una forma de seguir encontrándose con los amigos.Ante el crecimiento de los videojuegos en las últimas décadas, así como el desarrollo de herramientas de inmersión, Relaciones Culturales abrió este equipo como uno de sus primeros pasos para tener más actividades en línea."Los panas", integrado por 10 jóvenes, coinciden no sólo en su pasión por los videojuegos. Casi todos son ex alumnos de laCuando recrearon su propia Facultad, hace algunos meses, se dieron cuenta de que estos escenarios ayudan a revivir emociones cuando la virtualidad reconstruye lugares conocidos. Así eligieron a la Macroplaza como su siguiente proyecto Minecraft."(En el proyecto) puedes decirle a tus amigos que estás en la Fuente de Neptuno porque, literalmente, hay una Fuente de Neptuno en Minecraft", explica Jorge.La propuesta de "Los panas" es que la Macroplaza virtual se convierta en la réplica de un espacio público de reunión, donde se siga con las actividades de antaño, como colocar un altar de muertos, lo que ocurrirá hoy, o encender un pino, uno de los planes para diciembre.Presentación de Minecraft Mty Macroplaza con un altar de muertos en honor a los fallecidos por Covid-19. Luego se abrirá el servidor para que cualquier usuario del videojuego pueda acceder a la Macroplaza.Hoy, 18:00 a 19:00 horasFacebook: Relaciones Culturales