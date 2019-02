En Oaxaca, habitantes toman oficinas del IMSS y retienen personal

Un grupo de habitantes del municipio indígena de Santo Domingo Teojomulco, que pertenecen a la Unión de Ayuntamiento de la Sierra Sur, irrumpieron violentamente a la sede de la delegación federal del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) de Oaxaca y arremetieron con palos contra el personal, que está retenido, hasta que logren una audiencia con la recién designada delegada estatal de la institución Concepción Rueda.Los manifestantes cerraron con cadena y candado las instalaciones y bloquearon los accesos viales a las instalaciones.Además, colocaron unidades de transporte público para cerrar la calzada Porfirio Díaz, una de las principales arterias de la zona norte de la capital.Los inconformes, liderados por Bonifacio Pérez Cruz, piden respuestas a sus peticiones, entre ellas la rehabilitación y equipamiento de una clínica y un hospital que, acusaron, carece de medicamentos y no tiene personal que atienda las urgencias.Refieren que desde hace 2 años se firmaron minutas de trabajo, que la actual administración federal desconoce, lo que genero irritación entre los pobladores.“Promesas no queremos, y exigimos que haya respuestas a nuestras peticiones”, señalaron.​Acusaron que son 12 municipios indígenas de la sierra Sur los que no tienen servicios médicos y señalaron que han muerto personas en su intento de trasladarlos a la ciudad de Oaxaca para su atención médica, ya que tampoco cuentan con ambulancias.Refieren que al carecer de los servicios médicos institucionales. los pueblos se unen y, con ayuda de parteros y pago de medicamentos y médicos privados, se ayuda a la gente.Dijeron que injusto que el gobierno destine recursos de los impuestos para adquirí medicamentos, contratar médicos y construir hospitales, pero que no sean distribuidos equitativamente.