En Oaxaca, líder de la CNTE acusa ataque armado en su contra

El dirigente de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Humberto Iriarte Álvarez,denunció acoso y amenaza por parte de desconocidos.Iriarte Álvarez presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir medidas cautelares.Afirmó que un grupo de desconocidos con armas pretendieron detenerlo sin orden judicial cuando salió del auditorio de la CNTE en Oaxaca donde participó en la asamblea plenaria.Los sujetos lo habrían intentado abordar cuando conducía su motocicleta."Al darme cuenta, aceleré y al llegar al crucero de Chedraui me paré, el auto se me acercó al lado derecho y vi que llevaban un arma larga y uno de ellos me dijo: 'ya te cargó la chingada'", dijo el dirigente.Iriarte Álvarez es coordinador político organizativo de la sección 22 de la CNTE y también es líder del colectivo libertario magonista.Responsabilizó al gobierno federal por silenciar y reprimir las voces disidentes en contra de la reforma educativa federal. Insitió que están intentando reprimir a líderes opositores al proyecto.