En Oaxaca ya está prohibido usar unicel y plásticos

Escuchar Nota

y quien desacate las medidas serán sujetas de sanciones penales y administrativas.El ordenamiento legal fue aprobado por el pleno de la legislatura local que hizo modificaciones a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos de Oaxaca, pequeños productores de comunidades indígenas.Ante la norma,Los líderes de la Cámara del Pequeño Comercio y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alejandro Sánchez Diaz, anunciaron que analiza jurídicamente responder a la nueva norma, no descartando valer amparos colectivos.Por lo pronto en algunos centros comerciales iniciaron remates de bebidas contenidas en PET y los representantes legales de algunas empresas refresqueras nacionales solicitaron a los diputados una prórroga para realizar una sustitución gradual de los envases.En tanto el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Local, Horacio Sosa, quien propuso e impulsó la reforma, advirtió queTambién la ley prevé en las sanciones, arresto y decomisos de las botellas con uso de la fuerza pública.y en su caso sancionar a quienes no cumplan con lo establecido en Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.Villavicencio reconoció la voluntad de algunos empresarios, quienes con la firme convicción de cuidar el medio ambiente, se sumaron para hacer de dicha reforma una realidad, emprendiendo acciones de concientización en la ciudadanía.Fue puntual al indicar que el Congreso Local, no está en contra de los empresarios o del libre comercio, sino a favor del medio ambiente. Mencionó que lo único que se pide a las grandes empresas es que los productos que expenden sean amigables y no contribuyan a la degradación de la naturaleza.Indicó que con la prohibición del uso del plástico en las botellas de agua y otros, se prevé reducir casi en un 70 por ciento la emisión de contaminación por PET en el territorio del estado, pues se estima que el 52.8 por ciento está constituido por botellas desechables de refresco y 17 por ciento por botellas desechables de agua.Información de Milenio