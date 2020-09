En ocho meses se realizaron 7 mil 728 abortos en CDMX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De enero a agosto de 2020 la Secretaría de Salud de la Ciudad de México realizó 7 mil 728 procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de los cuales 89% fueron con medicamentos, informó su titular, Oliva López.



En el contexto del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y luego de 13 años de la aprobación de este procedimiento médico en la capital mexicana –la primera entidad federativa del país en lograrlo–, Oliva dijo que en 2019 se hicieron 15 mil 171 procedimientos, y en total se han realizado 227 mil 686.



“Se ha disminuido la muerte materna por causas de aborto inseguro, y durante los 13 años de vigencia del programa no ha habido defunciones dentro del programa”, apuntó.



No obstante, omitió mencionar el caso de una adolescente de 15 años, de nombre Vianey, quien el 12 de febrero de 2008 perdió la vida en el Hospital Balbuena, luego de que se le hizo un procedimiento quirúrgico que derivó en una hemorragia.







La secretaria de Salud de la CDMX destacó que el ILE es un servicio integral gratuito que forma parte del conjunto de derechos sexuales y reproductivos y por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.



Durante la pandemia, abundó, los servicios de ILE no se suspendieron, sólo se “redireccionaron temporalmente” hacia cinco centros de salud –Beatriz Velasco de Alemán, Santa Catarina, México España, Cuajimalpa y Juan Duque de Estrada–y los hospitales Materno-Infantil de Cuautepec, Inguarán, Tláhuac y el Nicolás M. Cedillo.



Finalmente precisó que quienes acceden a este servicio lo hacen de manera informada, con asesoría psicológica y un seguimiento médico.