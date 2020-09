En pandemia, no hay fórmulas únicas, dice López-Gatell

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la realidad de una epidemia, más cuando se trata de una pandemia, es compleja, no hay fórmulas únicas, aunque las distintas medidas de control implantadas son muy semejantes entre países y consisten en detectar casos, buscar pruebas, resguardar o procurar el aislamiento preventivo y en todos los países tiene limitaciones, mientras en algún punto resulta imprescindible adoptar medidas masivas, es decir, confinamiento prácticamente total.



En conferencia de prensa, el funcionario dijo que la realidad social de un país es crucial para tomar en cuenta, porque hay un riesgo elevado de confrontación social cuando se utiliza la fuerza pública o coerción para mantener el resguardo de la sociedad y surgen experiencias lamentables.



En el caso de México, López-Gatell señaló que deliberadamente el gobierno optó por no usar la fuerza pública habida cuenta su realidad social y económica de polarización, porque la mitad de las personas viven en condiciones de pobreza con necesidad de buscar el sustento diario e incluso quien no tiene condiciones de marginación, depende de pequeños negocios que deben seguir funcionando.



Agregó que en México logró administrarse la epidemia para que no se saturaran los hospitales, mientras en Europa sí se desbordó la demanda de atención médica especializada.