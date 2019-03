En pausa designación de titular de la PRONNIF

“Estoy en espera para que ponga a consideración los perfiles y se haga la valoración correspondiente y se pueda hacer el nombramiento. No tengo fecha exacta de cuándo el alcalde José María Morales Padilla va a nombrar al próximo o la próxima titular de la Pronnif en Ramos Arizpe”, dijo Yezka Garza Ramírez.Ruth Angélica Fuentes Saucedo, extitular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), en esta localidad, fue separada del cargo el pasado 26 de febrero, al estar acusada de incurrir en conflicto de interés jurídico al litigar como particular en casos que atentan contra el interés superior a la niñez.“Es un requisito de ley que todos los alcaldes de Coahuila están obligados a nombrar un procurador municipal”, manifestó la procuradora de la Pronnif antes de viajar a la Ciudad de México, en donde participará en una mesa de trabajo con Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.Yezka Garza hizo mención que estuvo en pláticas con el alcalde ramosarizpense para que nombre a la próxima titular siempre y cuando reúna los requisitos indispensables para el perfil que marca la ley.La procuradora dijo no saber si Ruth Angélica Fuentes labora actualmente y cuál es su función en un área jurídica del DIF Municipal que encabeza Adelaida Gutiérrez Romo.