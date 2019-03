En peligro de extinción

Dinos está cavando su propia tumba esta temporada. De tener una ventaja de 13 puntos, terminó perdiendo 16-13 en contra de Mayas en la cuarta jornada de la LFA en partido interconferencia.Los focos rojos comienzan a encenderse, la Ola Morada apenas y cuenta con un triunfo en cuatro partidos cuando la temporada llega a la mitad, faltando cuatro fechas más para que esto termine.Además de caer por quinta ocasión contra Mayas, a quien no ha logrado vencer nunca, Dinos perdió a su mariscal de campo titular, Francisco Mata Charles, quien soltó un balón que no terminó en puntos.Caso contrario el de su sustituto, Alejandro García, quien al entrar al juego lo interceptaran en dos ocasiones para que Mayas sumara de ese par de errores 13 unidades, ya que la primera intercepción se convirtió en pick six al regresársela a zona de anotación, mientras las segunda se convirtió en seis puntos concretados por la ofensiva de Mayas.No se ha dicho nada acerca de la lesión de Mata Charles, si estará para el siguiente partido, pero de no volver pronto Dinos se quedará sólo con un quarterback, pues únicamente tiene dos registrados en su roster.Si la preocupación son los mariscales de campo, Mayas metió a un receptor de quarterback en el partido de ayer, luego de que el titular Marco García y sus suplente terminaran lesionados. De hecho Marco también fue interceptado en dos ocasiones, una de ellas terminó en tres puntos para Dinos.Aunque Alejandro García de Dinos recibió las dos intercepciones, en redes sociales culparon en gran medida al coordinador ofensivo por mandar jugadas para ellos erróneas y que eso fuera parte de la derrota de ayer. Algunos se aventuraron a asegurar que parece coacheo de ligas infantiles.