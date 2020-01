En penales, Real Madrid se corona campeón de la Supercopa de España

Sergio Ramos. Penalti decisivo. Gol.

¡El Real Madrid gana la #SupercopaDeEspaña! pic.twitter.com/zwQwDHHqVx — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 12, 2020

La patada de Valverde que le valió un título al Real Madrid. Uruguay nomápic.twitter.com/WpaSKhw131 — Encuestas de Fútbol (@Encuesta5Futbol) January 12, 2020

El Real Madrid, campeón de la #SupercopaDeEspaña.

Un título más para Zidane y los suyos. pic.twitter.com/2mgXNFKD3L — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 12, 2020

Else proclamó este domingopor undécima vezen la final disputada en la ciudad saudí de Yedá, que acabó sin goles tras los 120 minutos de juego reglamentarios y la prórroga.marcó el cuarto y definitivo tanto, después de que también anotaran, mientras que en el Atlético Saúl Ñiguez y Álvaro Morata fallaron los dos primeros tiros del equipo rojiblanco, en el que sólo pudo marcar Kieran Trippier.El equipo merengue se tomó la revancha de la final de 2014 llevándose su undécima Supercopa, la primera en formato de final four.El Real Madrid acabó jugando los últimos cinco minutos de encuentro con diez después que el uruguayoviera unacuando encaraba solo la portería de Thibaut Courtois (115).Apoyado en su superioridad numérica,en la que los dos equipos se fueron a la desesperada a por el partido sin apenas juego en el medio del campo.Los dos equipos se olvidaron del toque y la estrategia del partido para convertir en un intercambio de golpe una prórroga a la que se llegó tras 90 minutos estériles.Había salido de inicio eldispuesto a hacerse el amo del balón, pero se encontró con un atlético combativo.Los rojiblancos fueron de menos a más presionando la salida del balón de los merengues, que sufrían para sacar el esférico hacia delante.El Atlético tampoco logró en la primera parte llegar con la claridad a la portería de Courtois.Tras el descanso, el Real Madrid dio un punto más de intensidad ybuscó el desborde y más verticalidad con la entrada del joven brasileño(60).Los blancos presionaron más arriba pero no pudieron con la defensa rojiblanca,A pesar de la actuación del equipo del 'Cholo' Simeone, que logró contener al Real Madrid y, en penales no lograron concretar la victoria. El inglésfue el único que marcó un tanto por parte de los rojiblanco, pero los fallos de Thomas Partey, Saúl Ñíguez le dieron la copa al club merengue.Por su parte, Carvajal, Rodrygo, Luka Modric y Sergio Ramos sí lograron concretar los goles en la tanda de penaltis que le dieron la Supercopa al Real Madrid.