Escuchar Nota

Morena dejó de ser el partido de moda, dejó de ser el atractivo para los políticos que veían un triunfo casi seguro.



Van en franca picada y junto con la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Que le hayan gritado a AMLO en su pueblo natal no es cualquier cosa.



Morena ya no es un imán para los aspirantes, tan es así que no tienen todavía candidatos a diputados locales.



Tan mal andan que ni Guadalupe Céspedes le quiere entrar.



DESASTRE EN MORENA



Para abonarle al desastre que se ha convertido Morena, Melba Farías y Claudia Garza del Toro protagonizan un enfrentamiento frente a ciudadanos que estaban en las oficinas de la delegación de Bienestar



La diputada federal llegó haciendo valer su calidad de autoridad que no sirvió de nada porque fue casi ignorada.



Claudia llegó después para dar explicaciones y poner en su lugar a su compañera de partido.



Bien por doña Melba que defiende a decenas de ciudadanos que ya no reciben el apoyo federal, pero mal porque se vio desinformada, no conoce el sistema de la Secretaría de Bienestar.



Garza del Toro la exhibió. Entre ellas no hubo ganadora o perdedora. Morena es quien carga con las consecuencias de las diferencias de sus militantes.



ARRANCAN VERDES



El Partido Verde Ecologista tendrá precampañas en 8 de los 16 distritos del Estado.



De acuerdo a la lista de los precandidatos, hasta ahora no tienen a nadie para los distritos V y VI de la Región Centro.



Que si habían pensado en Gerardo Oyervides, el PRI se los arrebató de las manos.



Se supone que Jose Refugio “Cuco” Sandoval tiene amarrados a algunos ciudadanos como posibles candidatos, pero no los darán a conocer hasta el mes que entra.



Mientras tanto ya están en la precampaña en Piedras Negras donde Raúl Tamez Robledo enfrentará a Alejandro Rubio.



El pronóstico es favorable para el ex funcionario federal y ex empleado de Altos Hornos de México.



COMPRA-VENTA



La información que les dieron en México a los empresarios de Monclova es que la venta de AHMSA se concretará en este mes, confirmó Gerardo Bortoni de la Unión de Organismos Empresariales.



Alfonso Romo, funcionario federal, habló de un proceso de compra-venta, aunque fuentes de la empresa aseguran que se trata de una sociedad con el grupo Villacero de Julio Villarreal.



Los de las cámaras empresariales fueron a tocar puertas buscando apoyo, prórrogas para el pago de impuestos.



No les resolvieron nada, pero allá se enteraron que para AHMSA sí habrá condonaciones para apoyar al que será el nuevo dueño de la acerera.



EL PATRÓN



Sólo una preocupación debe tener Jesús de León Tello: que su patrón Guillermo Anaya llegue sin problema como plurinominal al Congreso del Estado.



Hay inconformidad en las filas albiazules por la jugarreta que hicieron para asegurar los dos primeros lugares de los que se ganan el premio sin participar.



De repente el dirigente espurio se sacó de la manga un as que eliminó las aspiraciones de miembros activos que aspiraban a una plurinominal.



Y es que debe usted saber que los lugares 3 y 4 de la lista de los pluris serán para los candidatos de mayoría que logren mayor porcentaje de votación.



Los primeros lugares siguen siendo para la cúpula.



De León Tello tiene que amarrarle un lugar a Anaya en el Congreso, por eso no habla de carro completo en la elección.



En la remota posibilidad de que ganen los 16 distritos, su patrón queda fuera.



.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)